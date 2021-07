Budni sammelt bereits 145.000 Euro für Opfer der Flut

Hamburg. Aufgrund eines „überwältigenden Zuspruchs“ verlängert die Drogeriekette Budni die Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe: Bis mindestens Sonnabend könnten Kunden die Einkaufsbeträge an der Kasse weiter zu Gunsten der Geschädigten aufrunden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Seit Beginn der Aktion am 17. Juli seien bereits 145.989 Euro an Spendengeldern zusammengekommen.

„Das ist ein beeindruckendes Zwischenergebnis und zeigt die große Hilfsbereitschaft der Menschen angesichts der schrecklichen Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands“, sagte der Budni-Geschäftsführer Christoph Wöhlke. „Wir danken den Spendern für Ihr Vertrauen.“ Jeder Cent komme so schnell wie möglich den Hilfsorganisationen vor Ort zugute – darunter die Aktion Deutschland hilft, das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk (THW) THW Deutschland.

Der Budni-Hilfsverein hat bei der Hamburger Sparkasse ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE 66 2005 0550 1207 1336 77 - Stichwort Fluthilfe). „Die Spenden werden in den Überflutungsgebieten dringend gebraucht“, sagte Wöhlke. „Darum überweisen wir jetzt schon die erste Teilsumme und verlängern die Aktion nochmals.“