Lola macht Biergarten zur Open-Air-Bühne

Unabhängig von Wetterkapriolen kann das Open-Air-Sommerprogramm in dem Stadtteilkulturzentrum Lola starten.

Für Petra Niemeyer, Programmmanagerin des Stadtteilkulturzentrums Lola, geht ein Traum in Erfüllung.

Lohbrügge. Für Petra Niemeyer geht ein langgehegter Traum in Erfüllung – und zwar schon in den nächsten Tagen: „Die Lola bekommt eine Open-Air-Bühne samt 130 Quadratmeter großer Dachkonstruktion für mehr als 200 Zuschauer“, jubelt die Programmchefin des Stadtteilkulturzentrums an der Lohbrügger Landstraße 8.

„Zwar erobern wir so noch nicht unseren benachbarten Leuschnerpark. Aber auch die Überdachung des Biergartens ist ein Meilenstein. Endlich können wir unser Sommer-Programm unter freiem Himmel anbieten.“

Das „Lola Open“ beginnt am 31. Juli

Und damit geht es auch sofort los: In zwei Wochen, am 31. Juli, startet das „Lola Open“ – insgesamt 13 Konzerte und Shows sorgten den ganzen August über für Programm auf der neuen Bühne. Darunter Auftritte von „Voice of Germany“-Finalistin Fidi Steinbeck, Comedian Jens Ohle und Panik-Familienmitglied „Schwessi“.

Ob sie alle schon unter dem Dach auftreten können, will Petra Niemeyer zwar nicht versprechen, „aber alles läuft im Biergarten. Nur im äußersten Notfall, wenn das Wetter gar nicht mitspielt, verlegen wir in den Lola-Saal“.

Es werden Mittel aus dem Neustart-Programm der Bundesregierung genutzt

80.000 Euro lässt sich das Stadtteilkulturzentrum seine neues Open-Air-Mekka kosten, finanziert nach gut einjährigem Antrags- und Genehmigungsverfahren über das Neustart-Programm der Bundesregierung. Nur zehn Prozent sind Eigenanteil.

Für gut die Hälfte der Summe bekommt die Lola eine exakt für den Biergarten angefertigte Konstruktion aus Stahl, deren Dach in gut vier Meter Höhe eine helle Segelplane bildet. Geplant und gebaut von einem Hamburger Segelmacher-Unternehmen, wird die Plane jeweils den ganzen Sommer über Schutz vor der Witterung bieten und nur im Winter abgenommen.

Auch in die Bühnentechnik kann investiert werden

Die andere Hälfte des Geldes fließt in die Bühnentechnik. Denn um das Sommerprogramm künftig komplett nach draußen verlegen, notfalls aber auch in den Saal ausweichen zu können, braucht es vieles doppelt. „Genau das ist auch das Ziel vom Neustart-Programm“, so Niemeyer. „Es soll die Kultur unabhängiger von Pandemien machen, indem schnell viel unter freien Himmel verlegt werden kann.“

Open-Air-Abende im Biergarten bedeuten allerdings eine Doppelnutzung: Bisher stand die Fläche Wirt Andreas Laitenberger, Pächter der Lola-Bar, allein zur Verfügung. Im August wird hier freitags bis sonntags aber stets die Kultur den Ton angeben.

Reine Biergarten-Nutzung gibt es im August nur montags bis donnerstags

Die Lösung geht laut Petra Niemeyer so: „Eine reine Biergarten-Nutzung gibt es im August nur montags bis donnerstags. Freitags läuft beides meist nebeneinander, nämlich wenn Ensembles unseres Hauses auftreten, wie Ukulolas, Lola Chor oder das Impro-Theater ,Anne Bille’ bei freiem Eintritt eine Stunde Programm machen. Nur bei Eintrittspflicht wird es anders sein.“

Laitenberger ist überrascht: „Für Stammgäste habe ich natürlich immer Plätze im Biergarten. Fast egal, welches Programm läuft.“ Und die Bewirtung übernehme er natürlich auch am Wochenende. Wer bei den Lola-Open im August Kultur im Biergarten erleben will, sollte jetzt Karten reservieren per E-Mail an karten@lola-hh.de.