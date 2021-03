Mann fällt vor einfahrende S-Bahn und hat sehr viel Glück

Feuerwehrleute bei den Rettungsarbeiten an der S-Bahn.

Dollern. Da muss ein mächtiger Schutzengel im Spiel gewesen sein: Am Donnerstagabend ist ein 47-Jähriger am Bahnhof in Dollern vor einer einfahrenden S-Bahn ins Gleis gestürzt und wurde dabei nicht schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Cuxhavener nach Zeugenangaben zunächst auf dem Bahnhof gesessen und war dann aus bisher ungeklärter Ursache ins Gleisbett gestürzt.

Offenbar fiel er genau zwischen die Gleise. Der Lokführer hatte den Unfall beobachtet und eine Vollbremsung eingeleitet, überrollte aber den Mann.

Feuerwehrleute robbten sich bis zu dem Verletzten vor

Feuerwehren aus Dollern und Horneburg rückten mit rund 50 Feuerwehrleuten an. Nachdem sie die Oberleitung geerdet hatten, robbten Feuerwehrleute sich unter dem Zug bis zu dem Verletzten vor und konnten ihn dann zur Seite herausziehen. Anschließend wurde der Mann ins Elbeklinikum gebracht.

Die Bahnstrecke zwischen Horneburg und Stade wurde für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt, ein Busersatzverkehr war eingerichtet. Um zu klären, wie es zu dem Unfall kam, bittet die Polizei Zeugen, sich bei der Horneburger Polizeistation unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.