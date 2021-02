Maßschneiderin Beate Prohn: Ja, sie will

Aktuell darf sie wegen Corona keine Kundinnen in ihrer Boutique beraten. In anderen Bundesländern ist das offensichtlich erlaubt.

Hamburg. Den Traum von der Selbstständigkeit hat sich Beate Prohn vor dreieinhalb Jahren erfüllt. Damals hat die gelernte Maßschneiderin und Kommunikationskauffrau das traditionsreiche Geschäft „feminin Brautmode“ am Lehmweg in Eppendorf übernommen.

Aktuell darf die 53-Jährige wegen Corona keine Kundinnen in ihrer Boutique beraten. Dass dies aber offensichtlich in anderen Bundesländern erlaubt ist, ärgert die Unternehmerin. „Ich liebe meinen Job, weil ich mit dem passenden Kleid die Braut, ihren Mann und all ihre Lieben glücklich machen kann. Ich hoffe, dass sich mein Geschäft bald wieder mit Leben füllt.“

Bevor sich die gebürtige Rostockerin selbstständig machte, war sie fast zehn Jahre als Vorstandsassistentin bei der Block Gruppe tätig. Privat lebt die Mutter einer Tochter (30) in Groß Flottbek. In ihrer Freizeit tanzt sie gern Flamenco oder joggt an der Elbe. Demnächst steht ein großes Ereignis an. Beate Prohn plant die Hochzeit mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Olaf. Das passende Kleid dafür hängt schon in ihrem Geschäft.

( ug )