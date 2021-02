Neue Schneefälle in Hamburg – dann macht der Winter Pause

Vater und Sohn rodeln am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein und Neuschnee im Volkspark einen kleinen Waldweg hinunter. So gute Begingungen soll es auch in den kommenden Tagen geben.

Hamburg. Eis, Schnee und bestes Rodelwetter: Der Winter hält Hamburg und den Norden bis zum Wochenende fest im Griff. Nach teils chaotischen Zuständen in den vergangenen Tagen hat sich die Verkehrslage aufgrund von Schnee und Glätte zum Wochenbeginn erst einmal weitgehend entspannt.

Das kalte Wetter wird Hamburg und dem Norden auch in den nächsten Tagen erhalten bleiben. "Die sehr kalten Luftmassen aus dem Nordosten werden uns mit einer kleinen Verschnaufpause auch weiter Minustemperaturen und Schnee im Norden bescheren", sagt Meteorologe Dominik Jung vom Informationsdienst wetter.net dem Abendblatt.

In Neugraben-Fischbek nutzen viele Hamburger die Gelegenheit zum Schlittenfahren. Foto: Marcelo Hernandez/FUNKE Foto Services

Hamburg: In Lemsahl-Mellingstedt hat sich ein Hase im Schnee in einem Elektrozaun verfangen. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Der Hase kam ins Tierheim an der Süderstraße. Foto: Imago/Blaulicht News

Winterspaß in der Fischbeker Heide Foto: Franziska Coesfeld/HA

Die Polizei hat den Schanzenpark am Sonnabend zur Einhaltung der Corona-Regeln abgeriegelt. Foto: Jonas Walzberg / dpa

Mutige vor: Bastian Brinkmann mit Sohn Jasper stiegen heute in die Elbe. Foto: Finn Haberkost

Im Laufe des Montags werden am Nachmittag leichte Schneefälle in der Hansestadt erwartet. "Es beginnt wieder zu flocken, das werden aber maximal ein bis zwei Zentimeter Niederschlag", so Jung. Am Dienstagmorgen wird es mit minus sechs bis minus sieben Grad noch einmal sehr kalt, auch an diesem Tag wird es in Hamburg schneien.

Glättegefahr am Dienstagabend

Eine kleine Pause legt der Winter dann am Mittwoch ein. "Dann erwarten wir Tauwetter mit Temperaturen bis zu sieben Grad", sagt der Meteorologe. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sollten Autofahrer besonders vorsichtig sein, dann könnte es zu überfrierender Nässe kommen.

Schon am Donnerstag kehren Schnee und niedrige Temperaturen wieder zurück, zum Wochenende werden die Werte wieder um den Gefrierpunkt liegen. "Sonnabend und Sonntag erwarten wir weitere Schneefälle", so Jung. "Wie stark diese ausfallen werden, lässt sich im Augenblick noch nicht seriös vorhersagen, einige Modelle deuten aber auf ähnlich starken Niederschlag wie in der vergangenen Woche hin."

Entspannte Verkehrslage

Nachdem es am Wochenende zu diversen glättebedingten Verkehrsunfällen und zu Problemen im Bahnverkehr gekommen war, war die Lage auf Hamburgs Straßen am Montagvormittag weitgehend entspannt. "Wir registrieren im Augenblick keine vermehrten Unfälle wegen Eis und Glätte", sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.

Hamburger genießen weiter das Winterwetter

Viele Hamburger können dem Winterwetter derzeit vor allem positive Seiten abgewinnen.

Und die Bäume haben alle Gesichter aus Schnee 😆😁#Hamburg pic.twitter.com/Yy061VAsjK — Tommy-Lee (@TommyLee1996) January 31, 2021

Wenigstens einmal musste ich raus, so lange das weiße Zeug noch liegt. Man weiß ja nie, wie viele Tage der Winter in Hamburg dauert. Immerhin drei sind es jetzt schon. pic.twitter.com/oN1xCdb98D — Ulrike E. (@fantasiafragile) January 31, 2021

Kreekfahrer in Blankenese

Stürze sind nicht ausgeschlossen.

Die Rodelpisten sind gut besucht und in Blankenese lebte schon am Sonntag das traditionelle Kreekfahren wieder auf. Ein Kreek ist ein flacher stabiler Eichen- oder Teakholzschlitten. Mit Hilfe einer Latte, meist ein dünner Baumstamm, lässt sich ein Kreek steuern. Und mit dem Spezialschlitten wird nicht gerodelt, sondern gerüscht. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h ist der eine oder andere Sturz dabei nicht ausgeschlossen.

