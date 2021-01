Leiche bei Brand in Dachgeschosswohnung gefunden

Crivitz. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Crivitz (Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, konnten vier der fünf Mietparteien gerettet werden. Die bisher noch nicht zweifelsfrei identifizierte Leiche wurde von Feuerwehrleuten in der am meisten vom Brand betroffenen Dachgeschosswohnung nach dem Löschen gefunden.

Handelt es sich bei der Leiche um vermisste Mieterin?

Die Ermittler klären nun, ob es sich um die bislang vermisste 57 Jahre alte Mieterin der Wohnung handelt, die dort allein lebte. Zudem komme ein Brandgutachter zum Einsatz, der die genaue Ursache des Feuers klären soll. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung mit Todesfolge.

Das Feuer war kurz vor Mitternacht gemeldet worden. Nach bisherigen Ermittlungen war es in der Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, in der später die Leiche entdeckt wurde. Etwa 25 Menschen aus dem Haus und einem Nachbargebäude mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen und kamen in einer Sporthalle oder bei Bekannten unter. Beim Löschen wurden zwei Feuerwehrleute verletzt, einer von ihnen wurde in eine Klinik gebracht.

Schaden des Feuers liegt bei 180.000 Euro

Nach dem Löschen konnten die Bewohner des Nachbarhauses wieder in ihre Wohnungen zurück. An dem Brand-Haus wurde unter anderem der Dachstuhl zerstört. Der Schaden wurde auf mindestens 180.000 Euro geschätzt. Knapp 100 Einsatzkräfte waren etwa drei Stunden mit dem Löscheinsatz in der engen Innenstadt beschäftigt.

( dpa )