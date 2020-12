Eimsbüttel Wohnungsbrand in Eimsbüttel – war Adventskranz der Auslöser?

Die Feuerwehr konnte den Brand an der Eichenstraße schnell löschen (Symbolbild).

In einem Mehrfamilienhaus an der Eichenstaße brach am Sonnabend ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand.