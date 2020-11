Zahl der Corona-Infizierten in Bergedorf verdreifacht

In Bergedorfs Agaplesion Bethesda Krankenhaus ist die Lage bisher noch überschaubar. Am Dienstag lagen zwei über 70 Jahre alte Männer auf der Intensivstation.

Bergedorf. Deutlicher Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Bergedorf: Im Wochenvergleich hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle auf 193 verdreifacht. Damit steigt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz auf 148 Fälle pro 100.000 Einwohner. Damit hat Bergedorf nach Harburg den zweithöchsten Wert der sieben Hamburger Bezirke, liegt klar über dem Hamburger Wert von 136,4.

Auch in der Hansestadt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Dienstag auf ein Allzeithoch von 456 bestätigten Fällen gestiegen. Vergangene Woche pendelte der Wert noch um die 400 pro Tag. Besorgniserregend ist auch die steigende Zahl der Infizierten, die in den Krankenhäusern behandelt werden.

Gestern waren das 222 Patienten von denen 41 auf Intensivstationen versorgt werden mussten. Ein erheblicher Teil der Covid-19-Patienten in Hamburgs Kliniken kommt allerdings aus dem Umland, sagte Senatssprecherin Julia Offen. Gestern lagen 119 Hamburger auf Isolierstationen und weitere 38 auf den Intensivstationen der Stadt.

Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten in Bergedorf verdreifacht

In Bergedorfs Agaplesion Bethesda Krankenhaus ist die Lage bisher noch überschaubar. Nach Auskunft von Klinik-Sprecherin Connie Gudert lagen hier gestern zwei über 70 Jahre alte Männer auf der Intensivstation, brauchten aber keine künstliche Beatmung. Auf der Isolierstation waren sechs der bisher acht bereitgehaltenen Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Die vier Frauen und zwei Männer sind zwischen 40 und 80 Jahre alt. Zum Vergleich: Vor einer Woche zählte das Bethesda insgesamt sechs mit dem Virus infizierte Patienten, drei davon lagen auf der Intensivstation.

Stefan Kluge, Direktor der Intensivmedizin am Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE), äußerte sich gestern besorgt, weil insgesamt immer mehr junge Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Stadt behandelt werden müssten. Anders als bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr seien nun auch viele Jüngere betroffen, sagte Kluge auf Anfrage. „Wir betreuen mehrere Patienten deutlich unter 50 Jahren und teilweise ohne Vorerkrankungen.“

In den Gesundheitsämtern wird weiter Personal aufgebaut

Gegenwärtig stünden noch ausreichend Kapazitäten in Hamburger Kliniken zur Verfügung, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde. Derzeit würden von den Hausarztpraxen und den Testzentren an Hauptbahnhof und Flughafen täglich etwa 18.000 Personen getestet. Die Positivrate betrage rund fünf Prozent.

Nach Angaben einer Senatssprecherin wird in den Gesundheitsämtern weiter Personal aufgebaut. Derzeit seien in den Bezirken 486 Mitarbeiter mit der Kontaktverfolgung von Infizierten befasst. Die Maskenpflicht wurde inzwischen in 15 zentralen Bereichen der Stadt verschärft, darunter rund um den Hauptbahnhof, den Bahnhof Altona und in den Haupteinkaufsstraßen der Hamburger City.