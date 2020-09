Klimademo in Hamburg findet wie geplant statt – fast

Laut FFF gab Verwaltungsgericht dem Antrag statt. Trotzdem scharfe Kritik der Klimaaktivisten am Verhalten der Behörde.

Fridays for Future hat für Freitag eine Klimademo mit bis zu 10.000 Personen angemeldet. Wegen Corona dürfen es laut Versammlungsbehörde noch 2000 Demonstranten teilnehmen (Archivbild).

Newsblog Fridays for Future: Demo findet wie geplant statt – fast

Hamburg. Statt der ursprünglich geplanten Großdemonstrationen zum Klimawandel mit 10.000 Menschen sollten am Freitag um 14 Uhr aus Gründen des Infektionsschutzes nur noch 2000 Fridays-for-Future-Anhänger in Hamburg demonstrieren dürfen. Das sah eine Verfügung der Versammlungsbehörde vor, gegen die die Klimaschützer am Donnerstag einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht hatten.

Am Freitagmorgen dann die Entscheidung: Die Demo darf nach zum Großteil nach den ursprünglichen Plänen umgesetzt werden. Fridays for Future zufolge sind weltweit mehr als 3000 Klimastreiks geplant.

Klimademo in Hamburg – alle Entwicklungen im Überblick:

Klimademo in Hamburg findet wie geplant statt – mit einer Änderung

Laut Fridays for Future gab das Verwaltungsgericht dem Antrag der Klimaaktivisten statt und erlaubt nun die ursprünglich geplante Teilnehmeranzahl von 10.000 Personen. Auch die weiteren Pläne des Konzepts dürfen umgesetzt werden. Es gebe lediglich eine Änderung: "Auf der Endkundgebung auf der Ludwig-Erhard-Straße und der Willy-Brandt-Straße müssen zwischen den einzelnen drei Demozügen noch größere Abstände eingehalten werden", so die Veranstalter. Einem Gerichtssprecher zufolge müssen es mindestens 300 Meter sein.

GEWONNEN! 💚



Unsere Demo kann wie ursprünglich geplant stattfinden. Das Verwaltungsgericht hat unserem Antrag stattgegeben. Wir sehen uns um 14 Uhr am Busbahnhof Altona, der Lombardsbrücke und dem Berliner Tor. Auch der Endkundgebung steht nichts im Wege. [1/2] #FridaysForFuture — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) September 25, 2020

„Wir hatten keine Zweifel daran, im Recht zu sein und eine sichere Demonstration durchführen zu können. Das Verhalten der Sozialbehörde ist für uns immer noch unverständlich, wir bewerten diesen kurzfristigen Eingriff in das Versammlungsrecht und das generelle Verhalten der Behörde als fahrlässig und unprofessionell", so FFF-Sprecher Florian König.

Aufbauarbeiten für Klimademo in Hamburg gestartet

Die Aufbauarbeiten für die Kundgebung der Klimademo begannen bereits am frühen Freitagmorgen. Seit 6 Uhr sind die Ludwig-Erhard-Straße und die Willy-Brandt-Straße dafür in beiden Richtungen gesperrt, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Trotzdem sind die Veranstalter noch nicht sicher, ob die Veranstaltung doch noch wie ursprünglich geplant stattfinden werde.

"Ob wir hier heute Nachmittag überhaupt demonstrieren dürfen, ist weiterhin unklar. Der Aufbau auf der Ludwig-Erhard-Straße beginnt trotzdem", twitterte Fridays for Future Hamburg am Freitagmorgen.

Ob wir hier heute Nachmittag überhaupt demonstrieren dürfen, ist weiterhin unklar. Der Aufbau auf der Ludwig-Erhard-Straße beginnt trotzdem. pic.twitter.com/rx6hMMFLdf — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) September 25, 2020

Klimademos auch in Pinneberg und Elmshorn

In Elmshorn demonstrieren bis zu 500 Teilnehmer. Sie ziehen nach einer Auftaktveranstaltung um 10 Uhr vom Buttermarkt über den Wedekamp, die Berliner Straße und die Schauenburger Straße wieder zurück zum Buttermarkt.

Zeitgleich beginnt in Pinneberg die Kundgebung auf dem Drosteiplatz. Danach führt der Demonstrationszug durch die Innenstadt und wieder zurück zum Drosteiplatz. Erwartet werden auch hier bis zu 500 Teilnehmer.