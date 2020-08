Einbruch bei den Ausbildungsplätzen

Lüneburg/Landkreis Harburg. Vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vor gravierenden Folgen der Pandemie für Berufsanfänger im Landkreis Harburg gewarnt. Schon im ablaufenden Lehrjahr hätten viele Firmen die betriebliche Ausbildung deutlich zurückgefahren oder ganz eingestellt. „Wer aber heute auf Auszubildende verzichtet, dem fehlen morgen die Fachkräfte“, sagt der Geschäftsführer der NGG-Region Lüneburg, Steffen Lübbert.

Auch Kerstin Kuechler-Kakoschke, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Lüneburg-Uelzen, appelliert an Arbeitgeber und Jugendliche bei den Ausbildungen nicht nachzulassen: „Nur so lässt sich die Zukunft für die Unternehmen und für die Jugendlichen sichern. Der Fachkräftemangel wird auch künftig ein Problem bleiben.“ Die Lüneburger Agentur ist auch für den Landkreis Harburg zuständig.

Schon jetzt ist klar: Im Vergleich zum Zeitraum zwischen Oktober und Juli 2018/19 ist die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze im Landkreis im Jahresvergleich um 115 von 1085 auf 970 gesunken. Das entspricht einem Minus um 10,6 Prozent. „Die Zurückhaltung bei den Lehrstellen gilt für alle Branchen aufgrund der Unsicherheit in der Corona-Krise“, fasst Kuechler-Kakoschke zusammen. Sie geht zudem davon aus, dass viele Ausbildungsverträge später, wohl noch bis zum 1. November, geschlossen werden. Schließlich hat es auch bei den Abschlussprüfungen an den Berufsschulen teilweise Verzögerungen gegeben.

Noch 466 Lehrstellen im Landkreis sind unbesetzt

Im Landkreis Harburg sind derzeit noch 466 Lehrstellen offen. Das sind zwar 61 weniger als im Vorjahr. Kuechler-Kakoschke wertet dies aber vor allem als Zeichen dafür, dass das Stellenangebot geringer geworden ist. Ein Fazit zur Ausbildung will die Agentur erst im November ziehen. Gemeinsam mit den Kammern arbeiten die Experten von Berufsberatung und Arbeitgeber-Service der Agenturen für Arbeit weiter daran, Stellen zu besetzen und Jugendlichen passende Angebote zu unterbreiten. „In den kommenden Wochen wird sich noch vieles bewegen“, sagt die Agenturchefin.

Besonders dramatisch sei die Lage in Hotels und Gaststätten, aber auch im Lebensmittelhandwerk, ist NGG-Geschäftsführer Lübbert sicher. „Corona könnte den Fachkräftemangel ausgerechnet in Branchen verschärfen, die ohnehin seit Jahren kaum noch Nachwuchs finden. Wer gut durch die Krise gekommen ist, sollte als Unternehmer eine besondere Verantwortung zeigen und auch Azubis aus insolventen Betrieben übernehmen“, fordert der Gewerkschafter. Wer in technischen Berufen, etwa als angehender Mechatroniker, von der Pleite des Arbeitgebers betroffen ist, kann auch von einem Süßwarenhersteller oder einer Molkerei zu Ende ausgebildet werden.

Unternehmen sollten staatliche Fördermittel nutzen

Wegen der vergleichsweise guten wirtschaftlichen Lage der Lebensmittelindustrie sei die Branche auch in der Region aktuell noch auf der Suche nach neuen Auszubildenden, weiß die NGG. „Trotz Krise sollten die Unternehmen alles daran setzen, die Ausbildung aufrecht zu erhalten und dafür die neuen staatlichen Fördermittel nutzen“, betont Lübbert. Dazu greife die Politik betroffenen Firmen längst unter die Arme. So hat der Bund für kleinere und mittlere Betriebe bis 249 Mitarbeiter nach den Beschlüssen der Großen Koalition insgesamt 500 Millionen Euro bereitgestellt. Davon gehen allein 410 Millionen Euro in die duale Ausbildung.

Dabei werden auch Betriebe unterstützt, die Auszubildende und Ausbilder nicht in die Kurzarbeit schicken. Insgesamt 90 Millionen Euro aus dem Programm sind für die Auftrags- und Verbundausbildungen vorgesehen, bei der Lehrlinge mehrere Stationen in verschiedenen Betrieben durchlaufen. Die Einzelheiten sollen hier in einer Zweiten Förderrichtlinie geregelt werden. Die Antragsunterlagen stehen jetzt unter www.arbeitsagentur.de zur Verfügung.

„In den kommenden Monaten müssen gerade die Unternehmen aus dem NGG-Bereich dafür sorgen, dass die Coronakrise nicht zu einer Azubi-Krise wird. Am Ende geht es darum, ob Gäste beim Restaurant- oder Hotelbesuch künftig noch den gewohnten Standard erwarten können“, macht Lübbert deutlich. „Diesen Standard können aber langfristig nur gelernte Köche und ausgebildete Hotelfachleute garantieren.“

Bundesprogramm soll Betrieben helfen

Das 500-Millionen Euro-Programm des Bundes für kleine und mittlere Betriebe soll dafür sorgen, dass die Ausbildungen auch in Corona-Zeiten gesichert werden können. Hilfe können Unternehmen bis 249 Beschäftigte erhalten, die „im erheblichen Umfang“ von der Krise betroffen sind. Das gilt, wenn im ersten Halbjahr 2020 mindestens einen Monat lang Kurzarbeit galt oder der Umsatz im April und Mai um mehr als 60 Prozent gesunken ist. Fragen rund um die Zuschüsse beantworten die gemeinsamen Arbeitgeber-Services der Arbeitsagenturen und Jobcenter in Buchholz, Lüchow, Lüneburg, Uelzen und Winsen unter der Rufnummer 0800 4 5555 20.