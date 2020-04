Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts nach Schüssen

Bei einem Streit in Glinde fallen Schüsse. Sie verletzen einen 40-Jährigen schwer, ein 25-Jähriger wird von einem Messerstich getroffen. Die Hintergründe sind unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ein Kriminaltechniker fotografiert Spuren am Tatort.

Glinde. Nach einer Auseinandersetzung in Glinde im Kreis Stormarn mit zwei schwer verletzten Männern ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat und deren genauer Ablauf seien noch weitgehend unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Bei der Auseinandersetzung in der Nähe eines Golfplatzes war am Dienstagabend ein 40 Jahre alter Mann aus Hamburg von mehreren Schüssen getroffen worden. Ein 25-Jähriger aus Glinde wurde durch einen Messerstich verletzt. Für beide Männer bestehe jedoch keine Lebensgefahr, hieß es in der Mitteilung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten insgesamt vier Personen Streit. Der 40-Jährige wurde nach Angaben der Polizei in eine Hamburger Klinik gebracht und dort notoperiert. Kurze Zeit später erschien dort auch der 25-Jährige und wurde ebenfalls operiert. Er hatte sich den Angaben zufolge zunächst mit den beiden anderen noch unbekannten Männern vom Ort des Geschehens abgesetzt.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten derzeit in alle Richtungen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Weitere Auskünfte würden derzeit nicht gegeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.