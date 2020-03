Coronavirus: Apotheken stellen jetzt Desinfektionsmittel her

Hamburg. In ganz Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus und die Angst vor einer Ansteckung. Krankenhäuser melden Diebstähle von Desinfektionsmitteln. Atemschutzmasken sind ausverkauft. Supermärkte berichten über Hamsterkäufe. Großveranstaltungen wie die Hamburger Internorga werden verschoben oder ganz werden abgesagt. Alle wichtigen Nachrichten für Norddeutschland lesen Sie hier im Newsblog:

Apotheken im Norden stellen selbst Desinfektionsmittel her

Wegen der Engpässe bei Desinfektionsmitteln seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus haben Schleswig-Holsteins Apotheker die Eigenproduktion gestartet. „Wir sind bundesweit das einzige Land, das so verfährt“, sagte der Geschäftsführer der Apothekerkammer, Frank Jaschkowski, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Kieler Gesundheitsministerium habe grünes Licht für die Herstellung von Desinfektionsmitteln gegeben.

„Die Mittel kann jede Apotheke herstellen“, sagte Jaschkowski. In den ersten der 650 Apotheken im Land werden bereits Desinfektionsmittel verkauft. Hauptbestandteil ist dabei ist Isopropylalkohol. „Der ist rar“, sagte Jaschkowski. Das Mittel könne aber relativ einfach hergestellt werden, Importe aus China seien dafür nicht nötig.

Hochrangig besetzte Konferenz in Hamburg auf Kurz-Veranstaltung reduziert

Wegen des Coronavirus wurde eine hochrangig besetzte Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung am Wochenende in Hamburg auf eine Kurz-Veranstaltung reduziert. Da viele Teilnehmer vor allem aus Israel und den Palästinensergebieten wegen der Reisewarnungen ihre Teilnahme abgesagt hätten, sei das Programm in der geplanten Form nicht durchführbar, hieß es. Das israelische Gesundheitsministerium hat vor Reisen in Gebiete gewarnt, in denen infizierte Patienten registriert wurden.

Eine Karte zeigt die Ausbreitung des Virus in Deutschland und weltweit

Fünf bestätigte Fälle im Norden

Das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein meldet für den Norden fünf bestätigte Fälle (Stand 3.3., 17 Uhr) in Lübeck und den Kreisen Segeberg, Herzogtum-Lauenburg, Stormarn und Pinneberg.

Schleswig-Holstein will Anlaufstellen für Tests außerhalb von Praxen schaffen

Die Kassenärztliche Vereinigung von Schleswig-Holstein prüft in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium zurzeit die Möglichkeit, Tests außerhalb der Praxen durchzuführen, beispielsweise an Standorten der Anlaufpraxen. Fahrdienste, die zur Abklärung Patienten aufsuchen, sollen verstärkt werden.

Bürgertelefon in Schleswig-Holstein

Das Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums ist erreichbar unter 030/346 465 100. Ab sofort ist auch auf Landesebene ein zusätzliches Bürgertelefon des Landes Schleswig-Holstein eingerichtet und unter der Nummer 0431 / 79 70 00 01 werktags von 8 – 18 Uhr erreichbar.

Eventim rechnet nicht mit signifikanten Folgen durch Corona-Krise

Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim befürchtet keine stärkeren Belastungen infolge des Coronavirus. Der Großteil der Veranstaltungen finde im Sommer und in der zweiten Jahreshälfte statt. „Daher erwarten wir derzeit keine signifikanten Auswirkungen auf unsere Unternehmensgruppe“, sagte Eventim-Sprecher Thomas Kollner der Deutschen Presse-Agentur.

Derzeit würden nur vereinzelt Auswirkungen auf das Geschäft von Eventim etwa in Norditalien und der Schweiz festgestellt, wo Veranstaltungen und Events verschoben würden. In Deutschland seien bislang aufgrund von Covid-19 Live-Entertainment-Veranstaltungen weder eingeschränkt noch abgesagt oder verschoben worden.

„Es gibt aktuell keine belastbaren Prognosen zur weiteren Verbreitung des Virus. Auf der Grundlage der aktuellen Situation gibt es keinen Grund zur Annahme, dass die großen Festivals im Sommer unter freiem Himmel nicht stattfinden werden“, sagte Kollner. Mit Blick auf etwaige Vorbeugemaßnahmen etwa bei Großkonzerten betonte der Eventim-Sprecher, dass darüber die verantwortlichen Veranstalter gemeinsam mit den Behörden vor Ort in Abstimmung mit der Veranstaltungsstätte zu entscheiden hätten.

( cw/dpa )