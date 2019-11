Enttäuschte Naturschützer verlassen den Hafendialog

Aufwendiger Austausch biete laut BUND nur Unverbindlichkeiten. Er will das Aus für Atomtransporte und den Erhalt des Vollhöfner Waldes.

Ein Containerschiff wird am Terminal Altenwerder abgefertigt – der BUND will den Hamburger Hafendialog verlassen.

Hamburg. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wird den vor einem Jahr ins Leben gerufenen Hamburger Hafendialog verlassen. In einem Brief an Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) begründet der BUND seine Entscheidung damit, dass für den aufwendigen Dialog kein klares Ziel formuliert worden sei und das Ergebnis keinerlei Verbindlichkeit für den dringend zu überarbeitenden Hafenentwicklungsplan entfalten solle. Dies hatte Wirtschaftsstaatsrat Torsten Sevecke (SPD) dem BUND auf Nachfrage schriftlich bestätigt.

„Am Ende dieses Dialog-Prozesses wird ein unverbindliches Papier stehen, das in der Schublade landet. Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis“, sagte Manfred Braasch, Landesgeschäftsführer des BUND Hamburg.

Der BUND werde sich gern nach der Bürgerschaftswahl in einen geordneten Beteiligungsprozess einbringen, dessen Ergebnisse dann in einen neuen Hafenentwicklungsplan aufgenommen werden müssten. Dieses Vorgehen entfalte eine höhere politische Verbindlichkeit.

BUND erhebt umfangreiche Forderungen

Mit Blick auf den neuen Hafenentwicklungsplan, der der Bürgerschaft noch vorgelegt werden muss, fordert der BUND eine deutlich stärkere Betrachtung der Wachstumsgrenzen des Hamburger Hafens.

Laut BUND ergebe insbesondere die Entwicklung neuer Logistikflächen am Vollhöfner Wald, der teure Bau der A26-Ost und die Westerweiterung von Eurogate bei stagnierenden Umschlagszahlen keinen Sinn.

Stattdessen müssten Flächen aus dem Hafengebiet entlassen und ein Moratorium beim Terminalausbau geprüft werden. Auch die konsequente Versorgung aller Schiffe mit erneuerbarem Landstrom und ein Verbot von LKW unterhalb der Euro VI-Norm müssten Bestandteil des neuen Hafenentwicklungsplans sein.

BUND: Hafen benötigt "neue Perspektivplanung"

Der Hamburger Hafen ist aus Sicht des BUND gleichzeitig Treiber und Werkzeug einer nicht zukunftsfähigen Wirtschaftspolitik. Die Fixierung auf weiter steigende Umschlagszahlen im Containerbereich sei immer noch sehr präsent.

Der Verband fordert, dass Kohleimporte, Atomtransporte und die Verschiffung von problematischem Elektroschrott nicht länger über den Hamburger Hafen abgewickelt werden dürfen. „Der Hafen braucht eine neue Perspektivplanung“, sagte Braasch.