Am Mittwochnachmittag wurde in Billbrook ein verdächtiger Gegenstand gefunden, der Polizei und Feuerwehr auf den Plan rief. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde in einem Abfallcontainer auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Werner-Siemens-Straße ein gegen 13.30 Uhr eine Sperrholzplatte gefunden. Darauf befestigt war eine Masse aus einer unbekannten Substanz sowie Batterien und Kabel befestig.

Zurzeit sind die Entschärfer der Staatsschutzabteilung vor Ort, um den Gegenstand zu untersuchen. Die Werner-Siemensstraße ist voll gesperrt.