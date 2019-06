Zollbeamte haben den illegalen Tabak in Müllsäcken verstaut – hier bei einem Einsatz in Wandsbek.

Steuerhinterziehung Großrazzia in mehr als 20 Shisha-Bars in Hamburg

Hamburg. Großrazzia in Hamburg: Der Zoll hat am Donnerstagabend mit Unterstützung von Feuerwehr, Polizei, Steuerbehörde und Gewerbeamt Shisha-Bars in ganz Hamburg durchsucht. Zudem waren zehn Hunde im Einsatz. Allein in Wandsbek durchsuchten die Beamten 20 Objekte. Der Verdacht: Steuerhinterziehung im großen Stil.

Zollbeamte vor einer Shisha-Bar in Wandsbek. Auch hier wurden die Beamten fündig.

Foto: Michael Arning

"Der Zoll hat überprüft, ob alle zollrechtlichen Pflichten von den Betreibern eingehalten werden", heißt es in der Mitteilung des Zolls Hamburg. So dürften diese zum Beispiel nur versteuerten Wasserpfeifentabak verkaufen. "Sollte der Zoll Zuwiderhandlungen feststellen, können diese als Steuerhinterziehung geahndet werden."

400 Beamte waren im Stadtgebiet im Einsatz – unter anderem in der Shisha-Bar Chanupa an der Großen Bergstraße in Altona. Bei den Kontrollen ging es auch um die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzgesetzes sowie die Einhaltung der Kohlenmonoxid-Werte.

Beamte wurde in diversen Shisha-Bars fündig

Unversteuerter Tabak sei in mehreren Bars entdeckt und beschlagnahmt worden, so eine Sprecherin des Zolls. Nach Abendblatt-Informationen wurde in mindestens einer Shisha-Bar eine zu hohe Kohlenmonoxid-Konzentration festgestellt. Immer wieder werden Besucher in Shisha-Bars durch eine zu hohe Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) ohnmächtig, teilweise sind sie vergiftet und nur knapp mit dem Leben davongekommen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar, geruch- und geschmacklos – und kann schon nach wenigen Minuten zum Tod führen.

Erst im vergangenen November hatte der Jugendschutz der Polizei mit Unterstützung des Zolls und des Bezirksamtes mehrere Shisha-Bars in Hamburg kontrolliert. Als die Beamten damals die Shisha-Lounge „Spirit“ am Grevenweg überprüften, schlugen die CO-Warner aus – diese warnen vor einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration durch einen lauten Piepton. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, die samt Rettungswagen und Umweltdienst anrückte.