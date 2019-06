19 Kilometer Stau auf der A7 – in beiden Richtungen

Nachdem sich Autofahrer erst an Pfingsten in Geduld üben mussten, stockt der Verkehr am Mittwoch erneut rund um den Elbtunnel.

Hamburg. Am Mittwochnachmittag kam der Verkehr auf der A7 rund um den Elbtunnel in beiden Richtungen ins Stocken. Insgesamt staute es sich gegen 18 Uhr auf jeweils 19 Kilometern. In Richtung Norden standen die Autofahrer zwischen Hausbruch und Schnelsen, in der entgegengesetzten Richtung gab es zwischen Quickborn und Othmarschen stockenden Verkehr.

Auch auf der A1 kam es um diese Uhrzeit zu Verzögerungen. Zwischen Moorfleet und Stillhorn staute es sich Richtung Süden auf bis zu sieben Kilometern, in Richtung Norden gab es zwischen Stillhorn und dem Dreieck Hamburg-Südost fünf Kilometer und im weiteren Verlauf noch einmal vier Kilometer Stau.

Grund waren laut Verkehrsleitzentrale die Baustellen, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und die Witterungsbedingungen.