Mord an 91-Jähriger: Verteidigung weist Vorwürfe zurück

Hamburg. Auf den ersten Blick sah alles nach einem natürlichen Tod aus: Eine hochbetagte Frau, dement und körperlich schon länger hinfällig, die in ihrer Wohnung verstorben war. Doch später verdichteten sich die Hinweise, dass bei dem Tod der 91-Jährigen nachgeholfen worden sein könnte. Seit Freitag nun muss sich der Mann vor dem Schwurgericht verantworten, der Ellen L. über Jahre gepflegt hat. Karsten G. wird unter anderem Mord vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft geht bei der Tat vom 7. September 2017 davon aus, dass der 74-Jährige aus Habgier und heimtückisch gehandelt habe. Schon kurz nach dem Tod der Seniorin hatte der Mann, den die Frau in ihrem Testament als ihren „langjährigen Freund“ bezeichnet und als Alleinerben eingesetzt hatte, die Wohnung der Verstorbenen in Blankenese für 210.000 Euro verkauft.

Laut Anklage hat Karsten G. die alte arg- und wehrlose Frau mit einem weichen Gegenstand erstickt, sehr wahrscheinlich mit einem Kissen. Schon zuvor soll er in 37 Fällen der bereits seit 2012 dementen sowie stark sehbehinderten Frau Überweisungsträger untergeschoben haben. Diese habe sie ahnungslos unterzeichnet, sodass der gelernte Biochemiker insgesamt fast 40.000 Euro auf das Konto seiner Ehefrau überweisen konnte, auf das er Zugriff hatte. Darüber hinaus wird der 74-Jährige unter anderem beschuldigt, ohne Fahrerlaubnis und in einem Wagen mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen zu sein.

Der Angeklagte, ein Mann mit verwuscheltem grauen Schopf und weißem Hemdkragen, äußerte sich am ersten Verhandlungstag selber nicht zu der Anklage. Die Verteidigung von Karsten G. wies die Vorwürfe zurück. Die Anklage basiere „auf Mutmaßungen“, sagte Rechtsanwalt Arne Timmermann. Ihr Mandant werde „als geldgieriger Mörder und Erbschleicher dargestellt“, was er nicht sei. Zudem bezeichnete der Verteidiger die Polizeiarbeit als „miserabel“. Es habe lediglich „Mutmaßungen“ der Rechtsmediziner zur Todesursache gegeben. Ein Beweis, dass der Angeklagte sich aus dem Vermögen bereicherte, sei nicht erbracht worden.

Der 74-jährige Karsten G. war es am 7. September 2017 selber gewesen, der Polizei und Rettungskräfte wegen des Todes der Seniorin alarmiert hatte. Er habe die Frau, als er sie wie so häufig in ihrer Wohnung besuchte, tot neben ihrem Rollstuhl gefunden, hatte der Mann seinerzeit angegeben. Der Hausarzt gab nach der Leichenschau in der Todesbescheinigung an, die 91-Jährige sei einem Herz-Kreislauf-Versagen erlegen. Bei der Obduktion stellten Rechtsmediziner allerdings Anzeichen für äußere Gewalteinwirkung fest. Polizeiliche Ermittlungen ergaben zunehmend Verdachtsmomente gegen Karsten G. So offenbarten sich unter anderem Ungereimtheiten darüber, wie der Pfleger die Verstorbene genau vorgefunden haben wollte. Am 19. Dezember vergangenen Jahres wurde der Mann schließlich in seiner Wohnung in Blankenese verhaftet.

Ein Kriminalbeamter schilderte als Zeuge, Karsten G. habe auf seine Verhaftung „lapidar und gelassen“ reagiert. Üblicherweise seien Menschen in vergleichbaren Situation fassungslos, wütend oder traurig. „Er war nichts davon.“ Die Wohnung des Verdächtigen sei schmutzig, verwohnt und verwahrlost gewesen. Auf einem Flügel unter einer Decke fanden die Ermittler den Personalausweis und die Krankenversicherungskarte der Verstorbenen.

Aus früheren Urteilen gegen Karsten G., aus denen Vorsitzende Richter am Freitag vorlas, geht hervor, dass der Blankeneser unter anderem als selbstständiger Kaufmann tätig war. In einem Verfahren aus dem Jahr 2002 hieß es, er sei verschuldet und habe „ständig Besuch des Gerichtsvollziehers“. Ellen L., die Seniorin, hat unterdessen dem 74-Jährigen offenbar bedingungslos vertraut. Sie setzte ihn 2011 als ihren gesetzlichen Vertreter in allen Angelegenheiten ein – und als ihren Alleinerben.