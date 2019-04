Tatverdächtiger Vater nach Tod einer Mutter in Haft

Ein Vater soll seine Frau in Flensburg mit einem Fahrrad-Bügelschloss erschlagen haben. Der 42-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Zwischen den Eheleuten soll es mehrfach Streit gegeben haben. Der Mann hatte deshalb ein Kontaktverbot. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Flensburg. Nach dem gewaltsamen Tod einer vierfachen Mutter in Flensburg hat die Staatsanwaltschaft gegen den tatverdächtigen Vater am Freitag Haftbefehl wegen Verdacht des Totschlags erwirkt. "Wir gehen nach der Obduktion davon aus, dass der Beschuldigte die Frau mit einem Fahrrad-Bügelschloss erschlagen hat", sagte Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp der Deutschen Presse-Agentur. Die 39-Jährige sei noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Donnerstagmorgen in ihrer Wohnung den Folgen eines massiven Schädel-Hirn-Traumas erlegen.

Der in Untersuchungshaft sitzende 42-Jährige lebte getrennt von seiner Familie. Die Mutter hatte ein Kontaktverbot erwirkt, wie die Oberstaatsanwältin sagte. "Es war in der Vergangenheit mehrfach zu Streit gekommen." Der mutmaßliche Täter schweigt zu den Vorwürfen. Er war am Donnerstagmorgen noch in der Wohnung festgenommen worden. Zu einem Bericht des Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag auf dessen Internetseite, wonach die Mutter zeitweilig ein Frauenhaus aufgesucht habe, konnte Gropp noch nichts sagen. Die Staatsanwaltschaft habe die Unterlagen angefordert.

Das Ehepaar hat vier Kinder im Alter von 6, 10, 13 und 16 Jahren. Sie waren laut Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in der Wohnung. Gropp konnte aber nicht sagen, ob die Kinder das Geschehen unmittelbar mitbekommen haben. Die Kinder wurden in die Obhut des Jugendamts gegeben.

Die afghanische Flüchtlingsfamilie war nach Angaben der Staatsanwaltschaft 2015 nach Deutschland gekommen. Seit 2016 lebt sie in Flensburg.