Wetter: Meteorologen sagen Nordsee-Sturm und Schneeregen voraus

Wetter im Norden Bis Windstärke elf! Meteorologen kündigen Nordsee-Sturm an

Im Bayerischen Nesselwang war es am Sonnabend schon ungemütlich auf der Autobahn. Am Mittwoch könnte auch im Norden mit Schneeregen winterliche Glätte Einzug halten.

Nachts soll es auffrischen, am Dienstag gibt es an der Nordsee Sturm bis hin zu Orkanböen. Glätte und Schneeregen in Hamburg erwartet.