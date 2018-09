Was in der Stadt passiert, was die Hamburger bewegt oder wo der Verkehr stockt: Lesen Sie hier, was heute in der Hansestadt los ist.

Junge Frau aus Elbe gerettet

Ob das Bad einer 20-Jährigen in der Elbe freiwillig war oder nicht, steht noch nicht fest. Die junge Frau wurde kurz nach 23 Uhr in der Nacht zum Dienstag von der Feuerwehr aus der Elbe gefischt. Sie trieb vor der Straße Vorsetzen im Wasser. Die Rettungskräfte waren über den Notruf alarmiert worden und setzten für die Hilfsaktion ein Kleinboot ein. Am Bootsanleger der Löschbootstation Kehrwiderspitze übergaben sie die Frau an den Rettungsdienst, der sie mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus brachte. Für den Einsatz wurden 33 Einsatzkräfte alarmiert, darunter Taucher und die Besatzungen von drei Kleinbooten. Eingesetzt wurden letztendlich nur zehn Einsatzkräfte und das Kleinboot 11.

Rolling-Stones-Affäre: Neue Disziplinarverfahren

Yvonne Nische kann ihr Amt noch nicht antreten

Ein Jahr nach dem spektakulären Rolling-Stones-Konzert im Hamburger Stadtpark blockiert die Affäre um Freikarten weiterhin die Neubesetzung des Chefpostens im Bezirksamt Nord. Die am 12. April gewählte neue Leiterin Yvonne Nische (SPD) kann ihr Amt nicht antreten, weil die Staatsanwaltschaft gegen sie ermittelt. „Wegen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ist das Ernennungsverfahren ausgesetzt worden“, erklärte der Senat nun auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsfraktion. Nische steht im Verdacht, Freikarten unberechtigt angenommen und weitergegeben zu haben.

„Für unseren Bezirk ist das entstandene Machtvakuum äußerst unglücklich“, sagte dazu der FDP-Abgeordnete Michael Kruse, der seinen Wahlkreis in Bezirk Nord hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit vergangenem Herbst gegen den Ende Juni in Ruhestand gegangenen Bezirksamtsleiter Harald Rösler (SPD) wegen des Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit. Im Zusammenhang mit der Affäre leiteten die Behörden auch vier Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter ein, wie der Senat weiter mitteilte. Bei dem Konzert am 9. September 2017 hatten 82 000 Fans die Rolling Stones begeistert gefeiert. Die Tickets kosteten zwischen 100 und knapp 900 Euro. Für die Genehmigung des Konzerts war das Bezirksamt Nord zuständig.

Küche in Harburg brennt – Frau im Krankenhaus

Das Piepen eines Rauchmelders und Rauchschwaden machten Bewohner eines vierstöckigen Harburger Mehrfamilienhauses am Dienstagabend auf einen Brand im obersten Stockwerk aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass dort Küchenmobiliar in Flammen stand. Die Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation zunächst durch die Notfallsanitäter der Löschgruppe rettungsdienstlich versorgt und im weiteren Verlauf in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte von den 18 Einsatzkräften vor Ort schnell gelöscht werden. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.

