Riesenwelle beschädigt neuen Helgoland-Katamaran

Helgoland/Hamburg. Eine große Welle hat am Sonnabendnachmittag den Helgoland Katamaran auf dem Rückweg von der Nordseeinsel nach Hamburg beschädigt. Dabei wurde die Reling auf dem Hauptdeck abgerissen.

Die Welle krachte auf Höhe Neuwerk auf die erst Ende April neu in Dienst gestellte Fähre. "Keinem Passagier ist etwas passiert", sagte Helgoline-Sprecherin Birte Dettmers am Sonntagmorgen dem Abendlatt. Die Welle habe einen Bereich getroffen, auf dem sich nie Passagiere befänden. Die abgerissene Reling habe keine Funktion, sei lediglich ein Schönheitselement. "Deshalb konnte der 'Halunder Jet' auch am Sonntagfrüh wie geplant wieder Richtung Helgoland ablegen." In der kommenden Woche werde die Reling repariert. Die Arbeiten hätten keine Auswirkungen auf den Fahrplan.

Neuer "Halunder Jet" bietet Platz für 680 Passagiere

Der neue "Halunder Jet" war am 28. April erstmals von Hamburg aus zur Hochseeinsel in der Deutschen Bucht gefahren. Auf der Fähre finden 680 Passagiere Platz. Das sind knapp 100 Personen mehr als auf dem alten „Halunder Jet“. Die Fähre hat rund 17 Millionen Euro gekostet und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten (knapp 65 Stundenkilometer).

In der Saison legt der "Halunder Jet" täglich um 9 Uhr an den St. Pauli Landungsbrücken Richtung Helgoland ab (Willkomm Höft Wedel 9.40 Uhr, Alte Liebe Cuxhaven 11.30 Uhr, im Juli und August auch Sa + So 14.30 Uhr).

