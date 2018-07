Kleinbus kracht gegen Ampelmast – vier Verletzte

Hamburg. Mitten in Harvestehude sind am Sonnabend bei einem Verkehrsunfall vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist ein 47-jähriger Auto Fahrer in den frühen Morgenstunden mit einem Mercedes Viano am Eppendorfer Baum in Fahrtrichtung Klosterstern in einen Ampelmast gekracht.

Laut Polizeiangaben kam der Fahrer in Höhe der Hausnummer 19 kam von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall wurden vier der Mitfahrer (37, 37, 39 und 47 Jahre alt) zum Teil schwer verletzt. Sie alle wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestehe aber bei keinen der Insassen.

Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde der Eppendorfer Baum zwischen dem Unfallort und der Isestraße von 01:36 Uhr bis 02:52 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

( nib )

