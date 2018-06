Sonntag gibt es wieder den Motorradgottesdienst in Hamburg. Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen in der ganzen Stadt.

Gottesdienst 30.000 Biker zum Mogo am Michel in Hamburg erwartet

Hamburg. Zum 35. Motorradgottesdienst (Mogo) werden an diesem Sonntag, 10. Juni, erneut rund 30.000 Biker am Hamburger Michel erwartet. Zwischen 9 und 16 Uhr muss im gesamten Stadtgebiet mit zum Teil erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In diesem Zeitraum wird der Straßenzug Ludwig-Erhard-Straße zwischen Holstenwall und Rödingsmarkt voll gesperrt.

Das Bühnenprogramm am Michel beginnt um 10 Uhr, um 12.30 Uhr läuten die Glocken zum Gottesdienst mit Mogo-Pastor Lars Lemke unter dem Motto "36 Jahre Gänsehaut". Gegen 14 Uhr soll der Konvoi Richtung Buchholz in der Nordheide starten. Dafür wird auch die Willy-Brandt-Straße bis etwa 16 Uhr gesperrt.

Überquerung der Fahrtstrecke nicht möglich

Die Konvoi-Route führt über Ludwig-Erhard-Straße / Willy-Brandt-Straße / Amsinckstraße / Billhorner Brückenstraße / A 255 / Kreuz Hamburg Süd A1 Landesgrenze HH/NS / AS Dibbersen / B 75 / Buchholz i.d. Nordheide / Nordring / Gelände Firma Möbel Kraft.

Wenn der Konvoi unterwegs ist, sei eine Überquerung der Fahrtstrecke für etwa anderthalb Stunden nicht möglich, so die Polizei. Dies gelte auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. Ab 14.15 Uhr werden die Bundesautobahn A1 ab Norderelbbrücke in Richtung Süden und die Zufahrt von der BAB 252 Georgswerder in Richtung Süden zum AK Süd auf die BAB 255 für den Individualverkehr gesperrt. Eine Auffahrt auf die BAB 255 in Richtung Süden über die BAB 252 Georgswerder zum AK Süd ist während der Konvoidurchfahrt nicht möglich.

Konvoistrecke weiträumig umfahren

Die Polizei empfiehlt Ortskundigen, die Konvoistrecke weiträumig zu umfahren oder das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen, vorzugsweise U- und S-Bahnen. Aktuelle Informationen über die Umleitung von Bussen erteilt die Hamburger Hochbahn unter der Rufnummer 040/19449. Ein Verkehrs-Telefon der Polizei ist am 10. Juni von 8.30 bis 15.30 Uhr unter der Rufnummer 040/428 65 65 65 eingerichtet.

Weltweit ist der Hamburger Mogo die größte Veranstaltung seiner Art. Getragen wird er durch die ehrenamtliche Arbeit von rund 200 Helfern und durch Spenden. Veranstaltet wird das Bikertreffen vom MOGO Hamburg in der Nordkirche e.V.. Lars Lemke ist seit November 2014 als Mogo-Pastor dabei.

( epd )

