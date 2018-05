Zivilfahnder ertappen gesuchtes Diebestrio auf frischer Tat

Bereits am Hauptbahnhof fielen die Männer den Beamten auf. In Farmsen endete ihre Diebestour durch halb Europa.

Hamburg. Dass sie schon lange verfolgt wurden, hatten die drei Diebe nicht gemerkt. Also taten sie am U-Bahnhof Farmsen das, was sie offenbar schon oft getan hatten: In Gemeinschaftsarbeit zogen sie einem Mann die Geldbörse aus der Hosentasche. Es war der Moment, auf den die Verfolger nur gewartet hatten.

Schon am Hamburger Hauptbahnhof waren Zivilfahnder der Bundespolizei auf die Männer im Alter von 37, 41 und 45 Jahren aufmerksam geworden – wegen deren "tätertypischen Verhaltens", wie es in der Mitteilung heißt. Fortan wurde das offenbar professionelle Diebestrio observiert und schließlich auf frischer Tat ertappt.

Täter fielen in vier Ländern polizeilich auf

Der Bestohlene, ein 66 Jahre alter Mann, hatte den Diebstahl selbst gemerkt, er erhielt seine Geldbörse zurück. Die drei Diebe kamen in Untersuchungshaft. Sie waren der Polizei nicht nur in Deutschland bekannt. Auch in der Schweiz, Tschechien und Großbritannien hatten sie ihr illegales Handwerk getrieben.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg warnt aus aktuellem Anlass vor Taschendieben. Geldbörsen und Handys sollten nur in geschlossenen Innentaschen mitgeführt werden. Jeder Diebstahl solle zur Anzeige gebracht werden. Nur so könne die Polizei weitere Ermittlungen aufnehmen und gegebenenfalls weitere Täter auch im Nachgang ermitteln.

( leo )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.