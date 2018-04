Verletzungsgefahr: Block-House ruft Knoblauchbrote zurück

Kleine Maschinenteile sind wohl im Aufstrich gelandet. "Größere Produktion" aus dem Handel genommen. Was Verbraucher wissen müssen.

Eugen Block vor seinem ersten Block House an der Dorotheenstrasse.

Hamburg. Maschinenteile sind in die Verarbeitung gelangt. Die Firma Block Foods AG musste am Montag Hundertausende Knoblauch- und Pestobrote aus dem Handel zurückrufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, "dass während der Produktion bei unserem Brotlieferanten Bruchstücke eines Maschinenkleinteiles (anthrazitfarbig) in die Erzeugnisse gelangt sind", teilte das Unternehmen mit.

Kunden wurden gebeten, bereits gekaufte Produkte aus Sicherheitsgründen nicht zu verzehren. Es bestehe Verletzungsgefahr. Betroffen sind ausschließlich die Produkte "Block House Brot Knoblauch" und "Block House Brot Kräuterpesto" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.5.2018, wie eine Firmensprecherin bestätigt. Sie wurden in nahezu allen größeren Handelsketten verkauft.

Auch dieses Kräuterbrot ist vom Rückruf betroffen.

Foto: Block Food AG

"Da es sich wahrscheinlich um Graphitteile handelt, konnten die Verunreinigungen nicht in der Endkontrolle detektiert werden", sagt die Unternehmenssprecherin zur Ursache. Betroffen seien die Aufstriche der jeweiligen Sorte. Es handele sich um eine "größere Charge".

Produkte können zurückgegeben werden

Das Unternehmen habe bereits reagiert und die betroffenen Artikel aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden können bereits gekaufte Ware mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum gegen Erstattung des Kaufpreises in der jeweiligen Filiale zurückgeben – oder direkt bei der Block Foods AG. Den Schaden der Rückrufaktion konnte das Unternehmen noch nicht beziffern.

Wichtig für Verbraucher: Die Block House Restaurants sowie die Jim Block Restaurants sind von diesem Produktrückruf nicht betroffen. In den Läden des Steakhousekönigs Eugen Block werden die Aufstriche frisch auf die gerösteten Brote geschmiert. Weitere Verbraucheranfragen beantwortet eine geschaltete Kundenhotline unter der Telefonnummer: 040 / 538 007- 669.

( nib )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.