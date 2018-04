Aktuell wird der Hamburger Tennisprofi von seinem Vater trainiert. Beim Turnier in Monte Carlo wartet zum Auftakt Qualifikant Gilles Muller.

Tennis - Davis Cup - Quarter Final - Spain vs Germany - Plaza de Toros de Valencia, Valencia, Spain - April 8, 2018 Germany's Alexander Zverev in action during his match against Spain's Rafael Nadal REUTERS/Heino Kalis

Sport Alexander Zverev will sich bei der Trainersuche Zeit lassen

Hamburg. Alexander Zverev will vorerst keinen prominenten Trainer verpflichten. Vor seinem ersten Auftritt beim Sandplatz-Masters in seiner Wahlheimat Monte Carlo sagte Deutschlands bester Tennisprofi im "Sky"-Interview: "Ich habe einen der besten Coaches, die es auf der Tour gibt. Das ist mein Vater. Ich bin sehr glücklich mit der Situation in meinem Team. Momentan schaue ich nicht auf neue Coaches."

Wird Ivan Lendl neuer Trainer von Zverev?

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass Zverev in Zukunft mit dem früheren Weltranglistenersten Ivan Lendl zusammenarbeiten werde. Nach den Australian Open im Januar hatte sich Zverev vom Spanier Juan Carlos Ferrero getrennt. "Irgendwann", sagte Zverev, der am kommenden Freitag seinen 21. Geburtstag feiert, werde er sich "definitiv ein paar Leute anschauen. Ob es jetzt Boris (Becker, d.Red.) sein wird, ob es jetzt Lendl sein wird, muss ich mir dann noch überlegen."

In Monte Carlo hat der Weltranglistenfünfte Zverev in der ersten Runde ein Freilos und bekommt es in seinem Auftaktmatch mit dem Luxemburger Gilles Muller oder einem Qualifikanten zu tun.

( sid )

