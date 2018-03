Gericht spricht Urteil gegen Barmbeker Messerstecher

Hamburg. Sieben Monate nach einem mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff in einem Hamburger Supermarkt wird am Donnerstag (9 Uhr) das Urteil gegen den Angeklagten Ahmad A. erwartet. Der heute 27-Jährige hatte vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts gestanden, am 28. Juli 2017 in einer Edeka-Filiale im Stadtteil Barmbek einen 50-Jährigen erstochen und anschließend sechs Menschen zum Teil schwer verletzt zu haben.

Die Tat sei Gottes Wille gewesen, sagte der Palästinenser seinem psychiatrischen Gutachter. Laut Bundesanwaltschaft wollte der abgelehnte Asylbewerber möglichst viele Christen mit heller Hautfarbe töten. Die Anklage fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe und will zudem, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Dann wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

( dpa )

