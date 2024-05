Automatisches Reagieren und Verhalten in ungewollten Mustern ist nur eine der Hürden, denen viele von uns im Umgang mit unseren Emotionen gegenüberstehen. Tamara Schenk, Expertin für mentale Gesundheit und Trauma-Clearing hat es sich zur Mission gemacht, Frauen dabei zu unterstützen, die Kontrolle über ihre Gefühlswelt zurückzugewinnen.

Automatisches Reagieren und Verhalten in ungewollten Mustern ist nur eine der Hürden, denen viele von uns im Umgang mit unseren Emotionen gegenüberstehen. Tamara Schenk, Expertin für mentale Gesundheit und Trauma-Clearing hat es sich zur Mission gemacht, Frauen dabei zu unterstützen, die Kontrolle über ihre Gefühlswelt zurückzugewinnen. "Wenn wir die Blockaden lösen, sind wir wieder frei", erklärt Schenk. Ihr Ansatz zielt darauf ab, Gefühlschaos durch bewusstes und proaktives Handeln zu ersetzen. Dies bedeutet einen Weg von automatischen Reaktionen hin zu einem zentrierteren und bewussteren Umgang mit Emotionen. Tamara Schenk hat viele Stufen des Leids selbst erfahren und lebt heute dank der Auflösung ihrer Probleme ein völlig anderes Leben - genauso wie über 400 weitere Frauen, die Tamara auf ihrem Weg begleitet hat.

Dabei ist es wichtig zu verstehen: Traumata können nicht durch mentale Methoden beseitigt und weggeredet werden, es bedarf keiner wochen- und monatelangen Gespräche. "Wenn du dich nicht anders fühlst, ist dein Leben auch nicht anders. Daher ist unsere Weiterentwicklung erst dann möglich, wenn Traumablockaden auf der Zellebene aufgelöst werden", so Tamara Schenk.

Es geht um Bewusstseinsanhebung und die Auflösung niedrig-schwingender Energie des Traumas, welche sich auf energetischer Zellebene festgesetzt haben - teilweise über Generationen hinweg. Viele der Muster, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren, entstehen pränatal, durch Geburts- und Kindheitserfahrungen. Schenk wirft Fragen auf, warum Angststörungen oft selbst über Generationen hinweg weitergegeben werden.

Tamara Schenk ist ehemals erfolgreiche Unternehmensberaterin und heute Energetikerin auf Top-Niveau. Sie macht deutlich: "Wir müssen nichts erneut durchleben, der tiefsitzende Schmerz muss nicht hervorgeholt werden, um ihn zu lösen."

Blockaden entstehen im Laufe des Lebens, doch besonders prägend ist die frühe Lebensphase. Etwa 80% der Ursachen für posttraumatische Belastungsstörungen sind auf pränatale, Geburts- und Kindheitserfahrungen zurückzuführen. Schenk illustriert dies anhand von Beispielen wie dem Einfluss einer depressiven Mutter auf das emotionale Wohlbefinden des Kindes oder dem emotionalen Missbrauch, der langfristige Auswirkungen haben kann. Gerade die Heilung der Elternbeziehung ist entsprechend ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Auflösung tiefsitzender Traumata.

Wie entstehen unsere inneren Blockaden und warum können wir uns über Jahre und Jahrzehnte nicht von ihnen lösen? In entscheidenden Momenten, teilweise mit traumatischen Folgen, verdichtet sich Energie und bildet einen energetischen Knotenpunkt, der in unseren Chakren feststeckt, aufgeladen mit der Emotion dieses traumatischen Moments. Dies kann beispielsweise durch Betrug oder Missbrauch ausgelöst werden. Die Blockaden führen dazu, dass wir uns unseren Emotionen ausgeliefert fühlen und in wiederkehrende Verhaltensmuster verfallen, denn diese "Traumatriggerknöpfe" warten nur darauf, durch eine ähnliche Situation wieder gedrückt zu werden

Der Zusammenhang zwischen den von Tamara Schenk behandelten Themen und dem posttraumatischen Belastungssyndrom (PTBS) wird deutlich. Personen, die unter PTBS leiden, neigen zu Wutausbrüchen und Stimmungsschwankungen, fühlen sich schnell angegriffen und sind häufig in der Reaktion gefangen. Prokrastination, Vermeidungsstrategien, instabile Beziehungen, Albträume, Schlafmangel, Schuld- und Schamgefühle, Gedächtnisprobleme und das generelle Problem, mit einer betäubenden Angst durch Leben zu gehen, die davon abhält, in Freiheit zu Leben sind weitere mögliche Anzeichen eines PTBS, so Tamara Schenk.

Egal wie schwer es fällt, doch "Leben heißt Entscheidungen treffen". Entscheidend dabei ist die Antwort auf die Frage, welchen Weg wir einschlagen möchten. Das "Jetzt" der richtige Zeitpunkt ist, alte Muster zu brechen, ist jedem bewusst, doch wie schaffen wir es, unsere Blockaden nachhaltig zu beseitigen?

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sieht mindestens einmal in ihrem Leben mit einem einschneidenden Ereignis konfrontiert, welches traumatische Folgen mit sich bringt. Dies kann zu schwerwiegenden psychischen Problemen führen. Trotz der Verfügbarkeit wirksamer Behandlungsmethoden gibt es in Deutschland nach wie vor eine unzureichende Versorgung: Jedes Jahr leiden etwa 1,5 Millionen Erwachsene in Deutschland an einer sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer, und ältere Personen neigen eher dazu, davon betroffen zu sein als jüngere.

Traumatische Ereignisse bleiben unerkannt, treffen aber fast jeden

Traumatisierte Menschen stehen oft vor der Herausforderung, aktiv eine Entscheidung zu treffen, sich aus belastenden Situationen zu lösen. Tamara Schenk hat diese Entscheidung für sich selbst getroffen und ihr Leben zurückgewonnen: Über Jahre befand sich die ehemalige Unternehmensberaterin in einem Hamsterrad der Arbeit. Belastungen sammelten sich an und wurden größer, bis Tamara den Mut fand, innezuhalten und sich ihrer Situation bewusst zu werden.

Ein lebensverändernder Moment ereignete sich für Tamara während einer frühen Autobahnfahrt von Stuttgart nach Frankfurt. Durch eine Blitzreaktion konnte sie ihr Leben retten, sie brachte ihren Wagen auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der Stillstand war jedoch sinnbildlich für die Starre und das eingeschränkte Leben Tamaras. "Ich lief im Autopilot durchs Leben, vermied Gefühlsäußerungen. Ich habe mich in einem Prozess der Depersonalisierung vom Ereignis entfernt und im Grunde auch von mir selbst." Ein weiteres traumatisches Ereignis durchlebte Tamara in einer alten Beziehung: Als sie den Schritt zur Trennung von ihrem damaligen Partner wagte, sah sie sich mit lebensbedrohlichen Drohungen konfrontiert. Tamara hat erkannt, dass sie ihr Leben so nicht weiterführen kann. Sie hatte erkannt, dass eine Trendwende eingeleitet werden musste. Sie hat erkannt, dass viele Dinge in ihrem Leben nicht aus Zufall passierten. Nicht zuletzt hatte die Beziehung zu ihrem eigenen Vater einen starken Einfluss darauf, welche Männer sie in ihr eigenes Leben ließ.

Entschlossen, dass sich solche Situationen nie wiederholen dürfen, zog sie eine klare Grenze. Nicht nur in Bezug auf Beziehungen, sondern auch im Berufsleben. Sie entschied, dass der Consulting-Job, der sie von ihrem eigentlichen Selbst entfremdete, nicht mehr akzeptabel sei. Tamara begab sich auf eine Reise zu sich selbst, die damit begann, Hilfe im Außen anzunehmen und ihre Traumata aufzulösen. Heute ist Tamara Energetikerin auf Top-Niveau, die bereits hunderten Frauen die Kontrolle über ihre Gefühlswelt zurückgab.

Jedes PTBS Symptom liegt einer Trauma-Blockade auf Zellebene zugrunde - diese Blockade muss aufgelöst werden. Ansatzpunkt von Tamara Schenks Methode ist die Verbindung von Spiritualität und Quantenphysik gemäß dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse.

