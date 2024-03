Rankweil (ots) - Viele Führungskräfte und Selbstständige sehnen sich danach, den Bauch loszuwerden, wieder in die Klamotten von früher zu passen und deutlich fitter zu sein. Doch sowohl Ernährungsumstellungen wie beispielsweise das Verzichten auf Kohlenhydrate, weniger Essen oder Intervallfasten als auch zeitintensive Trainingseinheiten sind oft nicht langfristig umsetzbar, sodass die meisten nach anfänglichen Erfolgen, wieder in alte Muster zurückfallen und das verlorene Gewicht wieder zulegen. Fitness- und Ernährungsexperte Simon Mathis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Selbstständige und Führungskräfte alltagstauglich und nachhaltig dabei zu unterstützen, ihre Fitnessziele zu erreichen. Wie man trotz viel Arbeit und wenig freier Zeit abnehmen kann, ohne dabei auf den kulinarischen Genuss verzichten zu müssen oder stundenlang Sport zu treiben, erläutert Simon Mathis in diesem Beitrag.

Früher war man schlank und fit, doch Jahr für Jahr haben sich mehr Kilos am Bauch angesammelt. Was zunächst mit einem schlechten Gewissen beginnt, macht sich bald auch in abnehmender Fitness und schleichendem Leistungsabfall bemerkbar. Viele Selbstständige und Führungskräfte versuchen in dieser Phase, allein gegenzusteuern, indem sie weniger essen, sich gesünder ernähren oder sich einfach mehr bewegen. Doch in der Regel bleiben die selbst durchgeführten Maßnahmen langfristig ohne wirklichen Erfolg, da den Betroffenen einfach die Zeit fehlt, sich intensiv mit den Folgen ihres Lebensstils zu beschäftigen. Bei vielen von ihnen stellt sich zunehmend Frust ein, weil sie das Gefühl haben, trotz ihrer hohen Leistungsbereitschaft nur wenig zu erreichen und auf Genussmittel wie Alkohol, Süßigkeiten und Snacks verzichten zu müssen. "Viele meiner Kunden haben etliche Versuche gestartet, ihr Gewicht zu reduzieren, bevor sie zu mir kamen. Allerdings mussten sie diese immer wieder aufgeben, weil sich herkömmliche Abnehmkonzepte nicht in ihren vollgepackten Arbeitsalltag integrieren lassen", erklärt Fitness- und Ernährungsexperte Simon Mathis.

"Wir arbeiten mit unseren Kunden auf der Basis realistischer Konzepte zusammen, die sich individuell auch in den eng getakteten Arbeitsalltag von Selbstständigen und Führungskräften integrieren lassen", fügt Simon Mathis hinzu. Als diplomierter Fitness- und Ernährungsexperte weiß er, worauf es wirklich ankommt, um sein Gewicht nachhaltig zu reduzieren und endlich in die Kleidung von früher zu passen. Dabei setzt er auf bewährte Methoden, die er individuell an die Situation seiner Kunden anpasst. Das Resultat sind sichtbare Ergebnisse - und das schon nach wenigen Wochen.

Mit welchen Herausforderungen sehen sich Leistungsträger beim Abnehmen konfrontiert?

Viele Selbstständige und Führungskräfte wissen zwar, dass sie etwas tun müssten, um endlich wieder fitter zu werden oder in die Klamotten von früher zu passen, sie glauben aber, dass gesunde Ernährung und wirksame Fitnessprogramme einfach zu viel Zeit erfordern. Sie starten einzelne Versuche, ernähren sich gesünder und bewegen sich etwas mehr, erkennen oft aber, dass sich ihre Konzepte nicht langfristig mit ihrem vollgepackten Alltag vereinen lassen. Die Erfolge sind vielleicht anfangs spürbar, bleiben aber auf Dauer aus und der Frust steigt. Von weiteren Abnehmversuchen sehen sie ab, da ihnen der Aufwand und der Verzicht zu groß sind.

Das führt letztlich dazu, dass sich ungesunde Essgewohnheiten verfestigen und sich der Teufelskreis aus fehlgeschlagenen Abnehmversuchen und Heißhungerattacken nicht durchbrechen lässt. "Wir möchten an dieser Stelle eine neue Perspektive schaffen", sagt Simon Mathis. "Das Problem liegt nicht bei den Menschen, sondern bei den angepriesenen Methoden zur Gewichtsabnahme, die sich in den durchgetakteten Arbeitsalltag vieler Selbstständiger und Führungskräfte einfach nicht integrieren lassen."

Die 4-S-Strategie: Ein individuelles Ernährungskonzept als Lösungsansatz

"Daher passen wir unsere Abnehmkonzepte an den jeweiligen Arbeitsalltag unserer Kunden an und richten unseren Fokus primär auf die Ernährungsgewohnheiten und weniger auf zeitintensive Fitnesseinheiten", erklärt Simon Mathis. Zu diesem Zweck analysieren er und sein Team die bisherigen Essgewohnheiten ihrer Teilnehmer und erstellen anhand dieser neue Strukturen für künftige Mahlzeiten in einer optimierten Ernährung. Im Fokus steht für Simon Mathis dabei die 4-S-Strategie: Das heißt, die Mahlzeit soll schmecken, sättigen, simpel in der Zubereitung und sozialverträglich sein. Für seine Kunden bedeutet dies konkret, dass sie auch beim Abnehmen schmackhaftes Essen, essen dürfen, dass sie satt werden, es somit keine Heißhungerattacken gibt und dass die Zubereitung der Mahlzeiten keinen großen Zeitaufwand erfordert - gelegentlicher Genuss von Alkohol oder Lieblingsspeisen inklusive.

"Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir daran, dass der Gewichtsverlust intuitiv und ohne größeren Aufwand erfolgt", beschreibt Simon Mathis sein erfolgreiches Konzept. Während der Zusammenarbeit lernen Teilnehmer nicht nur, was sie bei bisherigen Abnehmversuchen falsch gemacht haben, sondern auch, wie leicht Abnehmen eigentlich sein kann, wenn man es einmal richtig macht. Auf diese Weise verschwindet die anfängliche Skepsis, sodass viele Kunden überrascht auf ihre Fortschritte beim Abnehmen und die Zunahme an Fitness und Vitalität reagieren. Die einfache Integration des Abnehmprogramms in den Alltag führt zu nachhaltigen Ergebnissen, ohne wieder in alte Muster zurück zu verfallen. Die Ergebnisse lassen dann nicht lange auf sich warten. "Viele Kunden berichten, dass sie bereits nach wenigen Wochen neue Kleidung kaufen oder neue Gürtellöcher stechen müssen, weil ihnen mittlerweile alles zu weit ist", erzählt Simon Mathis von den Erfolgen seiner Teilnehmer.

Ergebnisse, die begeistern

Dass die Herangehensweise von Simon Mathis wirkungsvoll ist, bestätigen zahlreiche Resultate erfolgreicher Kunden. So auch das Ergebnis von Chris S (https://www.simon-mathis.com/simon-mathis-erfahrungen).: Er hat es geschafft, in nur wenigen Monaten 20 Kilogramm Gewicht zu verlieren und zu halten - und das trotz beruflicher Beanspruchung. Während vorherige Abnehmversuche immer wieder scheiterten, fand er mit Simon Mathis endlich einen Weg, sein Gewicht nachhaltig zu reduzieren. Heute ist er nicht nur aktiver und kann endlich wieder mit seinem Sohn spielen, ohne nach kurzer Zeit außer Puste zu sein, er fühlt sich auch fitter, glücklicher und endlich wieder wohl in seiner Haut. Insgesamt konnte Simon Mathis bereits über 600 Selbstständige und Führungskräfte dabei unterstützen, den Bauch zu verlieren und dauerhafte Erfolge zu erzielen. Die Ergebnisse seiner Kunden sind es, die ihn jeden Tag dazu motivieren, vielen weiteren diesen Weg zu ermöglichen.

