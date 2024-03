Bochum (ots) - Wer sich gesund ernähren will, braucht Zeit - glauben zumindest die meisten. Gerade Unternehmer und Führungskräfte geben dementsprechend schnell auf, wenn es um ihre Gesundheit geht. Daniel van den Boom hat mit VAN DEN BOOM Coaching jedoch bewiesen, dass mit der richtigen Strategie alles möglich ist. Wie es Unternehmer schaffen, Zeit für gesunde Ernährung im stressigen Alltag zu finden, um ihr Wunschgewicht zu erreichen, verrät er uns hier.

Selbstbewusstsein, Energie und Leistungsfähigkeit: Ein gesunder Körper bringt viele Vorteile mit sich. Doch der Weg dahin ist schwer - wer nichts an seinem Lebensstil ändert, erzielt langfristig keine Erfolge. Das kostet Zeit, sind sich Unternehmer und Führungskräfte oft sicher - und davon ist im Arbeitsalltag meist viel zu wenig vorhanden. "Es herrscht der Irrglaube, dass man zum Abnehmen viel Sport treiben, umständlich kochen und vor allem extrem verzichten muss", erklärt Daniel van den Boom, Geschäftsführer von VAN DEN BOOM Coaching. "Menschen, die in ihrem Arbeitsalltag zeitlich bereits an ihre Grenzen kommen, können solche umständlichen Abnehmwege natürlich nicht leisten. Das entmutigt und frustriert - dabei ist der tatsächliche Weg zum Wunschgewicht viel einfacher und effektiver, als die meisten erwarten würden."

"Mit unserer Strategie ist das Abnehmen mit keinerlei Zeitaufwand verbunden", verrät der Ernährungsexperte. Durch VAN DEN BOOM Coaching hat er eine Anlaufstelle für Unternehmer und Führungskräfte geschaffen, die ohne viel Aufwand oder Verzicht überschüssiges Körperfett verlieren wollen. "Von zeitintensiven Trainingsplänen und frustrierenden Diäten halten wir uns fern", versichert Daniel van den Boom. "Stattdessen setzen wir auf eine verzichtsfreie Ernährungsumstellung, die unseren Kunden hilft, schnell und nachhaltig ihr Wunschgewicht zu erreichen." Gerade als Unternehmer und Führungskraft ist ein gesunder Körper unerlässlich. "Wer sich gesund ernährt und körperlich fit ist, kann das volle Potenzial seiner Produktivität und Leistungsfähigkeit erreichen", erklärt er. "Unser Körper braucht Nahrung, um im Betriebsalltag Bestleistungen erbringen zu können - und da ist Verzicht natürlich der falsche Weg." Wie genau es Unternehmer schaffen können, durch eine gesunde Ernährung im Betriebsalltag abzunehmen, veranschaulicht er anhand der folgenden Tipps.

Tipp 1: Den Fokus auf die Ernährung legen

Im ersten Schritt gilt es zu verstehen: Auch in einem stressigen Alltag, in dem wenig Zeit für die eigene Gesundheit bleibt, ist Essen niemals eine Zeitverschwendung. Stattdessen ist Essen eine absolute Notwendigkeit - nicht nur für den Abnehmprozess, sondern auch für die eigene Leistungsfähigkeit. Denn nur wer ausreichend isst, hat auch am Ende des Tages noch ausreichend Energie zur Verfügung, um neben der Arbeit anderen Interessen nachzugehen oder einfach Zeit mit der Familie zu verbringen. Der Ernährung sollte daher auch im Leben von Unternehmern und Führungskräften ausreichend Zeit beigemessen werden. Im Vergleich zu Sport, der zusätzlichen Zeitaufwand erfordert, können durch gezielte Ernährungsanpassungen effizientere Veränderungen erreicht werden.

Tipp 2: Die erste Mahlzeit morgens einnehmen

Eine gesunde Ernährung beginnt bereits morgens: Es ist wichtig, in den ersten Stunden des Tages etwas zu essen, um energiegeladen durch die erste Tageshälfte zu kommen. Es ist nicht zwingend notwendig, die erste Mahlzeit bereits um sechs oder sieben Uhr morgens einzunehmen - die meisten Menschen sind zu dieser Zeit noch nicht hungrig. Das Frühstück sollte jedoch auf keinen Fall vergessen werden, da sonst das Energielevel nicht ausreichend ist und Hungerattacken drohen. Das Frühstück muss dabei nicht kompliziert sein. Es ist aber sinnvoll, auf eine ausreichende Eiweißversorgung zu achten, bevor der turbulente Betriebsalltag beginnt.

Tipp 3: Das Mittagessen einfach liefern lassen

Wenn die Zeit aufgrund beruflicher Verpflichtungen knapp ist, bietet es sich an, Lieferdienste für das Mittagessen zu nutzen. Die Lieferung frischer und qualitativ hochwertiger Mahlzeiten direkt ins Büro ermöglicht es Vielbeschäftigten, sich ohne Aufwand gesund zu ernähren. Geschäftsessen im Restaurant sind auch kein Problem, wenn sie richtig angegangen werden. Hier ist es wichtig, dass sich Unternehmer nicht von der Karte verführen lassen, sondern mit Bedacht ein Gericht auswählen, das ihren Körper stärkt und ihm guttut.

Tipp 4: Ausreichend große Portionen essen

Kleine Portionen beruhigen im ersten Moment das Gewissen, führen jedoch sehr schnell zu ausgewachsenen Heißhungerattacken. Ein kleiner Salat, der nur zwei Stunden satt hält, ist nicht ausreichend, um Vielbeschäftigte durch ihren Alltag zu bringen, da sich dieses Hungern direkt auf die Produktivität auswirkt. Stattdessen ist es ratsam, ausreichend große Portionen zu wählen, die für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen.

Tipp 5: Genügend Snacks einbauen

Auf dem Weg zum Wunschgewicht packt viele Menschen die ständige Sorge, zu viel zu essen. Sie streichen oft Zwischenmahlzeiten gänzlich aus ihrem Alltag - dabei sind sie in vielen Fällen der Schlüssel zum Erfolg. Regelmäßige und vor allem gesunde Snacks führen dazu, dass die Produktivität steigt und der eigene Blutzuckerspiegel stabil bleibt - gerade für Menschen, die zu Heißhunger neigen, ist das essenziell.

Wer das einmal verstanden hat, profitiert auf ganzer Linie. So berichten zahlreiche Teilnehmer von VAN DEN BOOM Coaching, endlich wieder leistungsfähiger und produktiver zu sein. Sie sind nun in der Lage, Entscheidungen besser zu treffen und finden sich im stressigen Alltag besser zurecht - und das bei gleichzeitiger Gewichtsabnahme. Eine Win-win-Situation für die körperliche und geistige Gesundheit.

