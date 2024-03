Würzburg (ots) - - Die Employer-Branding-Kampagne zur Stärkung der Arbeitgebermarke wird deutschlandweit ausgespielt - Im Mediamix werden rund 30 Mitarbeitende zu Testimonials für XXXLutz - Das interaktive Karriereportal bietet neue Möglichkeiten, wie die Bewerbung via WhatsApp

Unter dem Hashtag #wirsindxxxlutz geben die XXXLutz Möbelhäuser am 07. März 2024 den Startschuss für ihre deutschlandweite Arbeitgeberkampagne. Im Mittelpunkt steht die Vielfalt des Unternehmens an sich und insbesondere der Mitarbeitenden. Dazu wird der Fokus auf das XXXL Plus Benefitprogramm gelenkt und die Gewinnung neuer Talente forciert.

Für XXXLutz sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die tragenden Säulen des Erfolgs. Diese stellt das inhabergeführte Familienunternehmen jetzt einmal mehr unter Beweis: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl rücken die eigene Belegschaft in den Mittelpunkt ihrer breit angelegten Employer Branding-Kampagne. "Um künftige Bewerberinnen und Bewerber noch zielgerichteter anzusprechen, haben wir unser Karriereportal völlig neu aufgestellt", sagt Christopher Zentgraf, Recruiting & Employer Branding Strategy bei XXXLutz Deutschland. Interessierte können sich jetzt noch einfacher über ihre Karrieremöglichkeiten bei XXXLutz informieren, passende Jobs in ihrer Region finden und sich noch schneller über ein innovatives Bewerbungsformular oder WhatsApp bewerben.

"Den Relaunch unseres interaktiven Karriereportals nehmen wir zum Anlass, uns in der Arbeitgeberwelt neu zu positionieren - und zwar mit Einblicken in den Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden!"

Ziel ist es, die besondere Vielfalt des Unternehmens und der Mitarbeitenden aufzuzeigen. Sowohl die vielschichtigen Berufsbilder eines Omnichannel Händlers und 15 Ausbildungsberufe - vom Verkauf und Logistik über Büro bis hin zum Restaurant - als auch die facettenreichen Persönlichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Mit diesem Schritt möchten wir einen authentischen Einblick in unsere bunte Arbeitswelt geben, deshalb stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst im Fokus. Schließlich sind sie als Menschen mit ihren eigenen Geschichten der Antrieb hinter dem XXXLutz Erfolg!", unterstreicht Christopher Zentgraf: "Jeder Einzelne agiert im Sinne der Unternehmenswerte Teamwork, Entwicklung, Zielorientierung sowie Verantwortung und trägt die Vision auf seine ganz eigene und persönliche Art nach außen". Der Slogan "Wir sind XXXLutz" transportiert diese Aussage und stellt die Stärken von XXXLutz als authentische Arbeitgebermarke heraus: Gemeinschaft, Vertrauen, Anerkennung und Fortschritt.

XXXL-Benefits: Weiterbildung & Vorteilsprogramme

In der XXXLutz Familie steht der Mensch im Mittelpunkt - das zeigt nicht nur die neue HR-Kampagne, sondern unterstreichen auch die Benefits, die Mitarbeitende bei XXXLutz nutzen können. Ob Auszubildende, Fachkräfte oder Quereinsteigende - im Unternehmen mit dem Roten Stuhl als Markenzeichen erhält jeder und jede die Chance, die Karriereleiter empor zu klettern. "Mit unserer eigenen, 30-köpfigen Personalentwicklung und unserer Leadership Academy bieten wir ein ebenso umfangreiches wie in der Branche einzigartiges Aus- und Weiterbildungsangebot", sagt Christopher Zentgraf. Zudem profitieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei XXXLutz von flexiblen Arbeitszeitmodellen wie beispielsweise einer Vier-Tage-Woche im Verkauf und können sich mit XXXL Plus über ein exklusives Benefitprogramm mit zahlreichen Vorteilen freuen. So unterstützt XXXLutz seine Mitarbeitenden in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit oder Altersvorsorge sowie bei Notfällen, bietet darüber hinaus attraktive Einkaufsrabatte auch bei Partnerfirmen sowie ein vergünstigtes Firmenradleasing auch für Familienangehörige an. Das Unternehmen mit dem Roten Stuhl schenkt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freie Zeit mit zusätzlichen Urlaubstagen für Jubilare und zum Geburtstag. Im Jahr 2023 wurde XXXL Plus um den Baustein "Familie" ergänzt, bis heute wurden bereits rund 500 Babyboxen an werdende Eltern in der XXXLutz Familie vergeben.

Employer-Branding-Kampagne im Mediamix

Ausgespielt wird die HR-Kampagne von XXXLutz ab dem 07. März 2024 crossmedial und in verschiedenen Formaten: Neben der Karrierewebsite (karriere.xxxlutz.de) werden Inhalte auf Social-Media, unter anderem dem Instagram-Kanal (@xxxlutz_karriere), aber auch als Ambient-Advertising sowie inhouse in den Möbelhäusern platziert.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

