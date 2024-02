Annenheim (ots) - Zeit zum Aufblühen mit Wärme, Spa und Wellness

Körper und Geist haben genug vom Winterschlaf. Mit der ersten Frühlingssonne wächst die Sehnsucht nach Frische, Glanz und Energie. Schütteln Sie den Winterblues in den Saunen, Entspannungsräumen und Wasserwelten unserer Leading-Spa-Partnerhotels ab. Leading Spa steht für Wellnessurlaub der Spitzenklasse in über 150 traumhaftschönen Wellnesshotels und Resorts. Voraussetzung sind mindestens ein 4 Sterne Superior-Niveau und herausragende Qualität in alle Disziplinen, von der Kulinarik bis zur Beauty-Anwendung. Einmal im Jahr wird an ein Partnerhotel pro Bundesland der Leading-Spa-Award verliehen – ein international anerkanntes Zeichen für höchstes Niveau in Sachen Wellness.

Egal, für welches Leading-Spa-Partnerhotel Sie sich entscheiden, Entspannung ist garantiert. Und speziell für den Saisonswechsel haben einige der exklusiven Wellnessoasen wohltuende Pakete geschnürt, mit denen Sie voller Energie in den Frühling starten.

Frühlingsangebote in Rheinland-Pfalz und Hessen

Zelebrieren Sie den Frühlingsbeginn mitten im Pfälzerwald oder in königlichem Ambiente im beschaulichen Friedewald. Zwei Leading-Spa-Partnerhotels laden Sie ein, die Ruhe zu genießen:

Der Frühling ist im Pfalzblick Wald Spa Resort angekommen. Als Gewinner des diesjährigen Leading-Spa-Awards haben sich die Gastgeber ein ganz besonderes “Leading-Spa-Frühlings-Special” überlegt: Eine Auszeit mit vier Übernachtungen, Wohlfühlpension, Massage und Spätabreise. Entfliehen Sie dem Alltag und stimmen sich ganz auf den Rhythmus des Frühlings ein. Alle Angebotsdetails finden Sie auf www.pfalzblick.de (https://www.ots.at/redirect/leadingspa).

Starten Sie im Göbel’s SchlossHotel Prinz von Hessen mit einem “Detox-Arrangement” in die warme Jahreszeit. Mit Basenfasten bringen Sie Ihren Körper wieder ins Gleichgewicht, versorgen ihn mit Vitaminen und gönnen ihm ein Verwöhnprogramm mit Wellness, Entspannung und Naturerlebnissen. Die Detox-Power gibt es für drei, fünf oder neun Nächte inklusive Kochkursen, Aktivangeboten und Wellnessbehandlungen. Mehr auf www.goebel-hotels.com. (https://www.ots.at/redirect/goebel)

In Baden-Württemberg fit in den Frühling starten

Sonne, Wälder, Wiesen und drei wunderbare Wellnesshotels, die Ihnen in Baden-Württemberg frische Energie für einen schwungvollen Start in den Frühling liefern:

Im Schloss Döttingen in Schwäbisch Hall beginnt der Frühling mit dem belebenden “Mid-Week-Special". Steigen Sie einfach kurz aus dem Alltag aus, um Ihre Batterien mit Entspannung und Genuss wieder aufzuladen. Alles, was Sie sich dafür wünschen, finden Sie im Schloss Döttingen im EntspannungsGeist Spa, im Restaurant und der wunderschönen Anlage. Alle Details auf www.schloss-doettingen.de (https://www.ots.at/redirect/doettingen)

Das Treschers Hotel am Titisee im Schwarzwald ist einer der diesjährigen Leading-Spa-Award-Gewinner und verschenkt als Dankeschön 15 % Rabatt auf alle Neubuchungen des Treschers-Specials. Zwei Nächte lang genießen Sie die erholsame Atmosphäre der Wellness-Oase, haben natürlich Zugang zum Spa und werden mit allerlei Annehmlichkeiten verwöhnt. Buchen Sie telefonisch oder per Mail und geben Sie das Stichwort “DANKE15” an. Anreise Dienstag bis Samstag, gültig bis 29. März 2024. Mehr über das Wellnessparadies finden Sie auf www.treschers.de (https://www.ots.at/redirect/treschers).

“Frühlingsgefühle” erwarten Sie zwischen dem 17.03. und 28.06. auch im Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee. Wunderbare drei Tage sind gefüllt mit kulinarischen Genussmomenten und Wohlfühlzeit im Spa inklusive Verwöhnbehandlung und allen Inklusivleistungen, für die das Vier Jahreszeiten als Wellnessparadies steht. Alle Details und das Angebot finden Sie auf www.vjz.de (https://www.ots.at/redirect/vjc).

Frühling und Wellness: die besten Angebote in Bayern

Der Genuss kann beginnen und bis zum Sommer anhalten. Für Ihre ganz persönliche Auffrischung und Entspannung haben drei Leading-Spa-Partnerhotels verführerische Frühlingspakete geschnürt:

Das König Ludwig Inspiration Spa verschönert Ihnen den Frühling im Allgäu mit “Me Time”. Drei Tage und drei Nächte lassen Sie sich fallen und genießen das Verwöhnprogramm mit Berührungszeit, Gesichtsbehandlung und kulinarischer Begleitung. Ihnen stehen das 6.600 m2 große Ludwig SPA, die Fit & Fun Lodge und unzählige Sport- und Unterhaltungsprogramme zur Verfügung. Das Angebot gibt es das ganze Jahr über und es passt wunderbar zum Frühling. Mehr auf www.koenig-ludwig-hotel.de (https://www.ots.at/redirect/ludwig).

Glücksmomente erwarten Sie im Wellness- & Sporthotel Jagdhof im Bayerischen Wald. Kommen Sie mit einer Wohlfühlanwendung in der wohlverdienten Auszeit an und lassen Sie sich von morgens bis abends kulinarisch verwöhnen. In der 6.500 m2 großen Wellness- & Wasserwelt ist es ein Leichtes, die Gedanken ziehen und die Erholung wirken zu lassen. Das Angebot “Glücksmomente 2024” gilt bei Anreisen am Sonntag, Montag und Dienstag für drei Nächte. Mehr auf www.jagdhof-roehrnbach.de (https://www.ots.at/redirect/roehrnbach).

Gönnen Sie sich im Das Parkhotel in Bad Wörishofen eine “Auszeit nur für uns”. Sie bleiben zwei Nächte im Wellness- und Genussparadies und lassen Ihre Liebe mit dem Frühling aufblühen. Genießen Sie die Zweisamkeit beim Candlelightdinner, stoßen Sie bei Ihrer Ankunft mit einem Begrüßungssekt, Südtiroler Speck und Schüttelbrot an und lassen Sie sich ganz in das Verwöhnprogramm mit Halbpension Plus fallen. Alle Details der Wohlfühl-Auszeit finden Sie auf www.das-parkhotel.com (https://www.ots.at/redirect/parkhotel)

Ein frischer Start in Österreichs Wellnessoasen

Um all Ihre Sinne zu beleben, haben sich drei Leading-Spa-Partnerhotels in Salzburg, Tirol und Burgenland fantastische Frühlingsangebote überlegt:

Verabschieden Sie den Winter mit den “Winterausklang-Wellnesstagen” im Riederalm Good Life Resort in Leogang. Sie können zwischen drei und sieben Tagen wählen, um mit traumhaftem Bergpanorama im Mountain Spa zu relaxen und ein letztes Mal die Skier auszupacken. Das Angebot verwöhnt Sie mit allem, was sich das Wellnessherz zum Entspannen wünscht. Es gilt vom 3. bis 23. März und vom 1. bis 7. April 2024. Buchen können Sie es direkt auf der Website www.riederalm.com (https://www.ots.at/redirect/riederalm).

In der Alpenrose Alpine Wellness Residenz in Maurach am Tiroler Achensee empfängt der Frühling Sie mit Vielfalt. Das Angebot "Berge, See und mehr” hält, was es verspricht: Genussurlaub für Gourmets, Sportler und Erholungssuchende. Mit kostenlosem Sportverleih, Erlebnisgutscheinen und natürlich Wellness vom Feinsten auf 8.500 m2. Angebotszeitraum: 5. bis 9. und 12. bis 16. Mai 2024, buchbar auf www.alpenrose.at (https://www.ots.at/redirect/alpenrose2)

Im VILA VITA PANNONIA stellt der Frühling alle Zeiger auf Frische, Sonne und Natur. Das “Osterferien-Special" holt Sie für fünf Nächte ins Burgenland, inkl. Frühstücksbuffet, täglichem Familienprogramm, Traktorfahrt, Kinderdisco und viel, viel mehr. Eines steht fest: Es erwarten Sie unvergessliche Feiertage. Für Kinder bis 14 Jahre ist das Special kostenlos. Tauchen Sie tiefer ins Angebot auf www.vilavitapannonia.at (https://www.ots.at/redirect/vivalita).

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Frühling!

