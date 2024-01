Berlin (ots) - Die führende Kindermusikgruppe bringt mit der Veröffentlichung ihres neuesten Albums "KIDZ BOP 2024" erneut die größten Hits für Kinder in aller Welt. Das Album, das weltweit am 19. Januar 2024 erschien, präsentiert insgesamt 22 mitreißende Songs, darunter die von KIDZ BOP Germany produzierten Hits "Komet", "Breaking your heart", "Mangos mit Chili" und "Zukunft Pink". Dem KIDZ BOP Konzept bleibt es dabei treu - es macht die beliebtesten Songs von heute familienfreundlich. Dadurch verleihen die jungen Sänger*innen den Hits eine frische, kinderfreundliche Note, ohne dabei an Energie und Unterhaltungswert zu verlieren.

Ein toller Start ins neue Jahr

Kaum beginnt das neue Jahr und KIDZ BOP schlägt schon wieder riesen Wellen in der Musikwelt der Kinder und Familien. Auch dieses Jahr steht das Album unter dem KIDZ BOP Motto "Aktuelle, globale Top Hits, gesungen von Kids für Kids", mit Songs wie "Cupid", "Barbie World" und einem KIDZ BOP Originalsong "We're Taking Over". Das Album "KIDZ BOP 2024" knüpft somit direkt an den großen Erfolg der letztjährigen Veröffentlichungen "KIDZ BOP 2023" und "KIDZ BOP 2023 Vol. 2" an. Es ist das neueste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von KIDZ BOP, das nun schon seit 23 Jahren Kinder und Familien weltweit mit Alben, Musikvideos und Live-Touren begeistert. Eins ist wie immer bei KIDZ BOP sicher: Die sorgfältige Auswahl der Lieder verspricht eine klangvolle Reise für Kinder und Familien.

Eine gelungene Premiere in Berlin

Passend zur Veröffentlichung des Albums organisierte KIDZ BOP Germany am vergangenen Sonntag eine Release-Party für die Musikvideopremiere ihrer Version des Chart Hits "Zukunft Pink". Die Release-Party in der Spreehalle wurde zudem durch eine mitreißende Live-Performance der KIDZ BOP Kids ergänzt, welche die Bühne nutzten, um weitere Songs des frisch veröffentlichten Albums einem begeisterten Publikum vorzustellen.

"Das neue 'KIDZ BOP 2024'-Album und die Premiere in Berlin markieren den Auftakt eines ereignisreichen Jahres mit einigen weiteren Überraschungen", sagt KIDZ BOP Präsidentin Sasha Junk. Das Musikvideo zu "Zukunft Pink", sowie weitere Songs von "KIDZ BOP 2024" und einige Mitschnitte der Veranstaltung in Berlin finden Sie auf dem KIDZ BOP YouTube-Kanal. (https://www.youtube.com/channel/UCER41-5KebJp-wbUi068Lew)

Pressekontakt:

PUNKT Gesellschaft für Public Relations mbH Benjamin Kolthoff Völckersstr. 44 22765 Hamburg Telefon: +49 40 8537600 E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.de

Original-Content von: KIDZ BOP, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH