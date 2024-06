Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 20 % Rabatt auf die Abendkon-zerte des JazzHall Summer-Festivals 2024 (ausgenommen ist das Konzert am 19. Juli 2024).

Im Juli veranstaltet die JazzHall erstmalig das SummerFestival und folgt damit ihrem Ziel, dem Jazz eine sommerliche Bühne im Herzen der Stadt zu bereiten – denn diese gibt es in Hamburg noch nicht. Unter dem Motto „Jazz ist für alle“ startet ab dem 14. Juli 2024 das einwöchige Festival, ganz nah am Jazz, und feiert damit gleichzeitig die bunte Vielfalt der Musik. Junge und renommierte, lokale und internationale Jazzerinnen und Jazzer stehen hier nicht nur zusammen im Programm, sondern auch gemeinsam auf der Bühne. Für ein kostenfreies Open-Air-Programm wird nachmittags die Glasfront der JazzHall zur Außenalster geöffnet, abends finden Indoor-Konzerte in der einmaligen Atmosphäre des Konzertsaals statt. Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für Familien und Kinder gibt es tagsüber ein unterhaltsames Rahmenprogramm und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.