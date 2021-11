Dim Sum ist die Bezeichnung für eine besondere Art der chinesischen Küche, die verschiedene Zutaten harmonisch miteinander in Einklang bringt, so dass Dutzende unterschiedliche Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit genossen werden. Die Küchenchefs verwöhnen Sie mit Gaumenfreuden, wie frischen Fisch, Meeresfrüchten, Huhn, Rind, Schwein und Gemüse mit exotischen Gewürzen und Reis.