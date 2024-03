Tauchen Sie ein in Haiders neuesten Fall: „Ich lieb’ dich überhaupt nicht mehr“!

Hammerstein ermittelt wieder. Sein zweiter Fall führt den gewieften Journalisten und frischgebackenen Vater in das Milieu radikaler Klimaschützer.

Auch in diesem Band bietet Lars Haider wieder interessante Einblicke in die Politik- und Medienwelt. Sebastian Dunkelberg liest aus-gewählte Textpassagen. Freuen Sie sich auf einen sehr unterhaltsamen Abend in Clubatmosphäre.

Moderation: Vanessa Seifert

Termin Dienstag, 23. April 2024 20 Uhr Ort KENT Club

Stresemannstraße 163

22769 Hamburg Tickets 22 € pro Personzzgl. Gebühren

