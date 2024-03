Das Kaffee-Event für Hamburg!

Endecken Sie die ganze Vielfalt des Kaffees auf dem "Hamburg Coffee Festival" im Museum der Arbeit "Alte Fabrik".

Große und kleine Röstereien, Gastronomie-Partner sowie Anbieter von Arabica bis Zubehör präsentieren sich und ihre Produkte und es darf nach Belieben probiert und genossen werden.

Informative Vorträge und spannende Themen-Workshops laden dazu ein, das eigene Kaffee-Knowhow zu erweitern.

Als weiteres Highlight finden auf unserem Coffee Festival erneut die deutschen Cuptasting Meisterschaften 2024 statt.

Termine 20. und 21.04.2024 Beginn 10 Uhr - 18:00 Uhr Ort Wiesendamm 3, 22305 Hamburg Karten € 17,– pro Person

(inkl. Gebühren und Versandkosten)

Tickets kaufen

