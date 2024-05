Verstehen, registrieren und Vorteile sichern

Kommen Sie zu der Veranstaltung am 6. Juni 2024 in den Telekom Store und lassen Sie sich von der Expertin in Ruhe zeigen, wie Sie das E-Paper lesen und alle Vorteile genießen.

Termin Donnerstag, 6. Juni 2024 Ort Telekom Flagship Store Hamburg

Spitalerstraße 3

20095 Hamburg Einlass 15:30 Uhr | Beginn 16 Uhr Tickets kostenlos (Anmeldung erforderlich) Bitte denken Sie an Ihre Abo-Nummer, Mailadresse und Ihr Smartphone oder Tablet.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an hamburger-abendblatt@funkemedien.de

Hier Ihr kostenfreies Ticket sichern.

