Tauchen Sie ein in das musikalische Highlight des Sommers.

"Shall I compare thee to a summer’s day?"

Im Deutschen SchauSpielHaus bahnt das Martha Argerich Festival 2024 eine Ménage à trois zwischen Lyrik, Kammermusik und Jazz an.

Der Titel des Konzerts verrät es: Im Mittelpunkt dieses theatralen Konzertabends stehen Sonette von William Shakespeare, die auf Chopin und Liszt treffen.

Für diese Entdeckungsreise hat die „Jahrhundertpianistin“ Martha Argerich (Klavier) die Schauspieler Alexander Scheer und Pauline Rénevier, den Pianisten Mauricio Vallina sowie den Bass-Virtuosen und Komponisten Haggai Cohen-Milo eingeladen, die Sie mit folgenden Stücken verzaubern werden:

Martha Argerich spielt Frédéric Chopin Barcarolle Fis-Dur op. 60 u. a

Alexander Scheer und Pauline Rénevier sprechen William Shakespeare

Mauricio Vallina spielt Franz Liszt Mephisto-Walzer Nr. 1 u. a.

Haggai Cohen-Milo & Friends spielen Jazz

Es wird ein musikalisch-literarisches Gipfeltreffen im größten Sprechtheater Deutschlands.

Termin Sonnabend, 22. Juni 2024 Ort Deutsches SchauSpielHaus

Kirchenallee 39

20099 Hamburg Beginn 19.30 Uhr Tickets 59 € statt 65 € pro Person (Ticket PK1)

ggf. zzgl. Gebühren Hinweis Bitte tauschen Sie an der Abendkasse Ihr Ticket gegen Ihre Platzkarte ein.

"Prima la musica, poi le parole"

Musik wird im Rahmen des Martha Argerich Festivals großgeschrieben– auch wenn Worte nicht zu kurz kommen!

In der Hamburger Kunsthalle diskutieren Martha Argerich Konzertmanagerin Annabelle Weidenfeld und Alexander Klar, Direktor der Kunsthalle und Cellist aus Leidenschaft, sowie Daniel Kühnel, Intendant der Symphoniker Hamburg, über „Die Welt der Musik damals und heute“. Im Anschluss unterstreicht Richard Strauss’ Streichsextett aus „Capriccio“mit Mitgliedern der Symphoniker und Alexander Klar (Violoncello) den gedanklichen Austausch.

Für das anschließende Konzert hat Martha Argerich die Geschwister David Moreau (Violine) und Edgar Moreau (Violoncello) sowie Gérard Caussé (Viola) für ein kammermusikalisches Programm eingeladen. In der besonderen Atmosphäre des historischen Werner-Otto-Saals erklingen die besonderen Werke:

Franz Schubert Streichtrio Nr. 2 D 581 [David Moreau, Gérard Caussé, Edgar Moreau]

Ludwig van Beethoven Streichtrio op. 9 Nr. 3 [David Moreau, Gérard Caussé, Edgar Moreau]

Ernst von Dohnányi Serenade C-Dur op. 10 [David Moreau, Gérard Caussé, Edgar Moreau]

Termin Sonntag, 23. Juni 2024 Ort Hamburger Kunsthalle

Werner-Otto-Saal

Glockengießerwall 5

20095 Hamburg Ablauf 16 Uhr Podiumsdiskussion

17.30 Uhr Konzert Tickets 22 € statt 28 € pro Person (inkl. Podiumsdiskussion und Konzert)

ggf. zzgl. Gebühren Hinweis Bei dieser Veranstaltung gibt es freie Platzwahl.

