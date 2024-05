Exklusiver Live-Podcast „Entscheider treffen Haider“ mit Carsten Brosda und Stephan Schäfer

Die beliebte Hamburger Abendblatt-Podcast-Reihe „Entscheider treffen Haider“ kommt wieder live auf die Bühne – im MINI Studio Offakamp. Auf 1.200 Quadratmetern begeistert Norddeutschlands modernsten MINI Schauraum mit modernem Interieur und großer Außenterrasse. Hier präsentiert MINI Hamburg in offenem Ambiente die neuesten Modelle der MINI Familie und ist Austragungsort der Entscheider treffen Haider Veranstaltung. Chefredakteur Lars Haider hat unseren Kultursenator Dr. Carsten Brosda und den ehemaligen RTL- und Gruner+Jahr-Chef Stephan Schäfer eingeladen. Beide, brillanter Politiker und Top-Manager, haben eins gemeinsam: Sie sind auch Schriftsteller. Es wird ein spannender und sehr interessanter Talk über das Schreiben und das Leben. Wie schaffen sie es, woher nehmen sie die Zeit, worüber schreiben sie und welche Rolle spielt die Sprache in ihrem Leben.

Stephan Schäfer,1974 in Witten geboren, war lange Jahre als Journalist, Chefredakteur und RTL-Vorstand tätig. Jetzt hat er seinen Debütroman vorgelegt, in dem es um einen Kartoffelbauer geht, mit dem der Ich-Erzähler über das Leben philosophiert. Vom Hamsterrad weg zum Sprung ins kalte Wasser. Ein ermutigendes Buch, wieder Leben ins Leben zu lassen.

Seit 2017 steht Dr. Carsten Brosda, 1974 in Gelsenkirchen geboren, der Behörde für Kultur und Medien vor. Mit ihm hat Hamburg die Idealbesetzung für das Amt des Kultursenators gefunden. Er ist sehr belesen, schlagfertig, äußerst gut vernetzt, ein brillanter Redner und fit in allen Kultursparten. Bereits sein zweites Buch ist in diesem Jahr erschienen. Hier zeigt er Wege in eine gute Zukunft und baut auf die Kraft gemeinsamer Geschichten, die wir neu erzählen müssen. Und warum eine gute Zukunft trotz aller Krisen und Konflikte noch immer möglich ist.

Erleben Sie einen fesselnden, inspirierenden Abend mit drei Schriftstellern. Ja, es sind drei, denn auch Lars Haider ist Autor einer ganzen Bandbreite von Büchern.

Viel Vergnügen!

Termin Montag, 17. Juni 2024 Ort MINI Hamburg Offakamp 10-20, 22529 Hamburg Ablauf Einlass 19 Uhr

Beginn 19:30 Uhr Tickets 29 € pro Person, zzgl. Gebühren

(inkl. Eintritt, Begrüßungsgetränk und Brezel). Nur begrenzt Tickets verfügbar

Tickets kaufen

