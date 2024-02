Erlernen Sie die Technik von Aquarell und Handlettering auf Grußkarten

Die Liebe zu analogen Techniken ist ungebrochen. Viele Menschen weltweit malen, schreiben und zeichnen aus Freude und Leidenschaft. Auch wenn wir im Zeitalter von Smartphone und Touchscreens leben, ist der Drang, sich kreativ auszuleben, da. Besonders das Handlettering liegt im Trend und beim kunstvollen Buchstabenzeichnen entstehen echte Schriftkunstwerke. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, nicht nur die Grundlagen des Handletterings, sondern auch der Umgang mit dem Medium Aquarell auf Grußkarten zu erlernen.

Dieser besondere Workshop findet im Faber-Castell-Ladengeschäft im Levantehaus statt. Auf einer Fläche von fast 100 m² präsentiert das Traditionsunternehmen umfassend sein Sortiment zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten.

Der 2½-stündige Workshop wird in kleinen exklusiven Gruppen mit max. 8 Teilnehmern von der renommierten Illustratorin Lisa Stachnick geleitet, bekannt für ihre vielen farbenfrohen und humorvollen Illustrationen. Es werden verschiedene Techniken und Herangehensweisen gezeigt, die Sie selbst auch ausprobieren. Es wird gemalt, gekleckst, gepustet, gekritzelt, gezeichnet. Alles mit Hilfe der hochwertigen Materialien wie des Tuschestifts Pitt Artist Pen von Faber-Castell und der Albrecht Dürer Künstleraquarellstifte, welche Ihnen zur Verfügung gestellt werden.

Für den Shop erhalten Sie nach dem Workshop einen Gutschein über einen Rabatt i. H. v. 15 % auf das gesamte Sortiment, gültig bis Ende April 2024.

Erleben Sie gemeinsam kreative Stunden, in denen Sie die Welt des Handletterings erkunden und Ihre eigenen Schriftkunstwerke gestalten können.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Termine Donnerstag, 7. März,

Mittwoch, 13. März und

Donnerstag, 14. März Ort Faber-Castell Store Hamburg,

Mönckebergstraße 7,

20095 Hamburg Beginn 19.00 – 21.30 Uhr Tickets 59 € pro Person zzgl. Gebühren

(inkl. geleiteten Workshops, Begrüßungs-Sekt, kleine Snacks, Kaltgetränken, selbst gestalteter Grußkarten, 15% Rabatt-Gutschein)



Tickets kaufen

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de