Barkassenfahrt und Gesprächsrunde „Prägung des städtischen Tourismus durch das neue Quartier“

Eine der größten innerstädtischen Baustellen Europas ist bald fertiggestellt und wir wollen nun einen Ausblick in die Zukunft wagen. Im Rahmen einer Gesprächsrunde mit Quartiersmanagerin Theda Juliane Mustroph, Cluster Manager der Accor Hotels HafenCity Oliver Staas und Cluster General Manager – Merlin Entertainments Miriam Wolframm von LEGO®, stellt der stellvertretende Chefredakteur Matthias Iken vom Hamburger Abendblatt die Frage, welche Auswirkungen das Westfield Hamburg-Überseequartier auf die Stadt und den Tourismus hat und wie sich Hamburg verändern wird.

Während des Gesprächs werden wir gemeinsam auf einer Barkasse durch den Hamburger Hafen fahren und das neue Westfield Hamburg-Überseequartier vom Wasser aus betrachten können.

Freuen Sie sich auf einen exklusiven Abend mit einer spannenden Diskussion und interessanten Informationen zum Westfield Hamburg-Überseequartier.

Für Verpflegung ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Sie!

Termin Mittwoch, 10. April 2024 Ort Anleger Elbphilharmonie

(Platz der Deutschen Einheit) Ablauf 17.30 Uhr Boarding

18.00 Uhr Rundfahrt

18.30 Uhr Gesprächsrunde

20.00 Uhr Ende der Veranstaltung Tickets 39 € pro Person zzgl. Gebühren (inkl. Barkassenrundfahrt, Gesprächsrunde, Snacks & Getränke).

