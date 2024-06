Kulinarische Höhepunkte und atemberaubende Aussichten.

Erleben Sie eine unvergessliche Sommernacht im Herzen Hamburgs mit dem exklusiven Hamburger Abendblatt Sommermenü im Restaurant waterkant. Das einzigartige Ambiente des Restaurants wird durch das außergewöhnliche Design des britischen Stararchitekten David Chipperfield abgerundet, das mit klaren Linien und hochwertigen Materialien eine stilvolle und kommunikative Atmosphäre schafft. Die großzügigen Panoramafenster eröffnen einen faszinierenden Blick auf die Hafen-Docks von Blohm+Voss.

Hier kreiert Küchenchef Corey Mulsow mit seinem Team innovative Gerichte, die mit intensiven Aromen und kreativer Präsentation überzeugen. Für das exklusive Sommermenü hat das Team den Schwerpunkt auf Fisch gelegt – Sie werden begeistert sein. Genießen Sie einen Abend mit allen Sinnen: Denn zu jedem Gang des sorgfältig zusammengestellten 4-Gänge-Sommermenüs, das jeden Gaumen verwöhnt, wird Wein gereicht, der die Aromen der Gerichte perfekt ergänzt. Und als sei das nicht genug,beginnen wir mit einem Aperitif in der Skyline Bar 20up, die exklusiv für Sie geöffnet wird.

Mit einem Glas Sekt in der Hand und einem spektakulären Blick auf den Hamburger Hafen und die Elbe starten Sie90 Meter über der Stadt stilvoll in den Abend. Lassen Sie sich von der atemberaubenden Aussicht verzaubern und genießenSie den Moment, während die Sonne die Skyline in ein malerisches Licht taucht. Lassen Sie sich von der Kombination ausexquisitem Essen, stilvollem Ambiente und unvergesslicher Aussicht begeistern – ein Abend im Restaurant waterkant und inder Skyline Bar 20up wird Ihnen lange in Erinnerung bleiben.

DAS MENÜ

VORSPEISE

Crudo vom Wolfsbarsch

gebeizte Gurke | Tomate | Kaviar von der Alge | Schnittlauch

Sauvignon Blanc Héritage „An 118“, Weingut Gérard Bertrand, Languedoc-Roussillon/Frankreich

ZWISCHENGANG

Schichtkartoffel

Trüffel | Pilz

Chardonnay „Tribu Montahut“ Calmel & Joseph/Languedoc-Roussillion/Frankreich

HAUPTGANG

Seeteufel sous vide

Artischocke | Buchweizen | Schwarzer Knoblauch

R3 Riesling Remastered, Corvers Kauter/ Rheingau/Deutschland

DESSERT

Zitronen-Meringue-Tarte

Citrus-Sorbet

Riesling Auslese „Wehlener Sonnenuhr“Weingut Wegeler, Mosel/Deutschland

GUTEN APPETIT!

Aktionszeitraum 2. Juli bis 31. August 2024,jeweils Dienstag bis Sonnabend Ort Restaurant waterkant im Empire Riverside

Bernhard-Nocht-Straße 97

20359 Hamburg Ablauf 18.00 Uhr: Aperitif in der Skyline Bar 20up

(exklusive Nutzung für unsere Gäste)

18.30 Uhr: Beginn Menü im Restaurant waterkant



Die Uhrzeiten sind nicht variabel.



Bitte beachten Sie den unten aufgeführten Hinweis. Leistung 4-Gänge-Menü inkl. Weinbegleitung pro Gang (0,1 l), vorab ein Glas Sekt in der Skyline Bar 20up, einer Flasche Wasser, Brot und Dip zu Beginn sowie hausgemachter Pralinen nach dem Dessert, Heißgetränk Tickets 99 € pro Person ggf. zzgl. Gebühren

(inkl. der oben aufgeführten Leistungen)

Hinweis: Zur Einlösung des Gutscheins müssen Sie zwingend vorab im Restaurant reservieren unter 040/31 11 970 480 oder waterkant@hotel-hamburg.de

Die Einlösung ist nur im Aktionszeitraum (2.7.–31.8.2024) von Dienstag bis Sonnabend nach Verfügbarkeit möglich. Keine Garantie auf einen bestimmten Tag.

Tickets kaufen

