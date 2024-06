Lassen Sie sich von der Welt Emil Noldes verzaubern!

Die 68. Jahresausstellung in Seebüll präsentiert Ihnen von März bis Oktober 2024 eine Auswahl von ungefähr 120 essenziellen Kunstwerken Emil Noldes, die seine kreative Laufbahn widerspiegeln. Besuchen Sie das liebevoll restaurierte Haus, in dem Ada und Emil Nolde lebten und arbeiteten, und tauchen Sie ein in ein Reich voller Fantasie. Emil Noldes Schaffenskraft spiegelt sich in einer Balance zwischen der Realität und seinen Traumvisionen wider.

In unmittelbarer Nähe zu Sylt gelegen, lädt das Museum Nolde zu einer reizvollen Entdeckungsreise in das Alltags- und Künstlerleben des Paares Nolde samt seines außergewöhnlichen Gartens ein. Begleitet wird dieser Ausflug von der renommierten Kunstexpertin Annette Schneider, die Ihnen bereits auf der Anreise ab Hamburg interessante Einblicke in Noldes Œuvre bietet. Nach der fachkundigen Führung durch die Ausstellung wartet ein köstliches Mittag-essen zur Stärkung auf Sie. Anschließend steht Ihnen freie Zeit zur Verfügung, um die malerische Schönheit des Nolde-Gartens bei einem erholsamen Spaziergang selbst zu erkunden.

Durchgeführt von: ART BREAKERS

Termin Dienstag, 09. Juli 2024 Treffpunkt Abfahrt Hbf. Hamburg/Kirchenallee (gegenüber Europäischer Hof) Ablauf 8.30 Uhr Abfahrt Hamburg (erste Ein-führungen zu den Werken des Ehepaars Nolde von Kunstexpertin Annette Schneider bereits im Bus)

ca. 11.30 UhrAnkunft Seebüll

12 Uhr Führung durch die Stiftung Sebüll Ada und Emil Nolde und die 68. Jahresausstellung „Emil Nolde – Phantasien“

13.15 Uhr Mittagessen (inkl. eines Softdrinks)

Im Anschluss haben Sie noch Zeit für eigene Erkundungen.

15.30 Uhr Rückfahrt nach Hamburg

ca. 18.30 Uhr Ankunft in Hamburg Tickets 129 € pro Person zzgl. Gebühren

(inkl. Bustransfer, Eintritt und Führung, Mittagsgericht mit Softgetränk)

Das Hamburger Abendblatt ist lediglich Vermittler.

Tickets kaufen

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679(Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de