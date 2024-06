Exklusive Führung im Bucerius Kunst Forum

Das Bucerius Kunst Forum widmet dem französischen Fotografen Henri Cartier-Bresson (1908–2004) die erste große Retrospektive in Deutschland seit 20 Jahren.

Die neue Ausstellung „WATCH! WATCH! WATCH! HENRI CARTIER-BRESSON“ präsentiert 240 Schwarzweißfotografien sowie Beiträge in Magazinen, die das Lebenswerk dieses legendären Fotografen umfassen.

Henri Cartier-Bresson, Mitbegründer der Fotoagentur Magnum, prägte mit seinen zeitlosen Kompositionen und seinem unverkennbaren Stil Generationen von Fotografen. Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Kapitel und zeigt neben frühen surrealistischen Aufnahmen und Filmarbeiten auch seine berühmten Fotoreportagen und Porträts von Künstlern und Schriftstellern. Einen besonderen Fokus legt die Schau auf Cartier-Bressons Beobachtungen des menschlichen Alltags, die in seinen späteren Werken deutlich werden.

Als Leserinnen und Leser des Hamburger Abendblattes haben Sie die Möglichkeit, am Sonntag, den 7. Juli 2024 bereits vor der offiziellen Öffnungszeit die Ausstellung zu erleben. Es erwartet Sie ein besonderes Erlebnis: eine exklusive Führung, die Ihnen tiefere Einblicke in das Werk Cartier-Bressons und seine Bedeutung für die Fotografie bietet.

Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen und die Werke eines der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts aus nächster Nähe zu erleben.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Termin Sonntag, 7. Juli 2024 Ort Bucerius Kunst Forum

Alter Wall 12

20457 Hamburg Beginn 10 Uhr (Einlass Café ab 9 Uhr) Tickets 19 € statt 23 € pro Person (inkl. Eintritt, exklusiver Führung, Plakat der Ausstellung)

zzgl. Gebühren

Tickets kaufen

Das Hamburger Abendblatt ist Vermittler.

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Friedrichstraße 34-38, 45128 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de