Hamburg Coffee Festival 2024

Entdecken Sie die Vielfalt des Kaffees beim Hamburg Coffee Festival am 20. und 21. April im "Museum der Arbeit" "Alte Fabrik".

Große und kleine Röstereien der Hansestadt und aus aller Welt, Gastronomie-Partner sowie Anbieter von Arabica bis Zubehör präsentieren ihre Produkte und es darf fleißig probiert und genossen werden.

ZWEI TOLLE TAGE VOLLER KAFFEE HIGHLIGHTS

Das HCF 2024 ist ein Festival für die gesamte Kaffee-Szene Hamburgs, Familien und Kaffee-Liebhaber. Ein tolles buntes Besucherprogramm an beiden Festivaltagen und ein exklusives Get-together für Experten und Entscheider laden zum Verweilen ein. Das Hamburg Coffee Festival ist zudem der offizielle Austragungsort der Deutschen Cuptasting-Meisterschaft 2024 der SCA Germany!

LOCATION Museum der Arbeit - Alte Fabrik

Wiesendamm 3

22305 Hamburg TERMINE Sonnabend, 20. April 2024

10:00 – 18:00 Uhr Sonntag, 21. April 2024

10:00 – 18:00 Uhr

Tickets kaufen

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Friedrichstraße 34-38, 45128 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de