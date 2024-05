Sichern Sie sich die Chance auf Tickets für das Viertelfinale der Europa Fußballmeisterschaft live in Hamburg!

Erleben Sie mit der S-Bahn und dem Hamburger Abendblatt das Fußballfieber in Hamburg und tauchen Sie ein in die mitreißende Atmosphäre des Viertelfinals der Europa Fußballmeisterschaft, live im Volksparkstadion!

Es erwartet Sie ein Fußballspektakel der Extraklasse, bei dem Sie hautnah dabei sein können.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 5x 2 Tickets für dieses unvergessliche Match zu gewinnen.

Seien Sie dabei, wenn die besten Teams aufeinandertreffen und um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

Alles, was Sie dafür tun müssen, ist uns eine E-Mail mit Ihrem Namen an hamburger-abendblatt@funkemedien.de zu senden und uns mitzuteilen, von welcher S-Bahn-Station in Hamburg aus Sie zum Stadion gelangen möchten.

Doch beeilen Sie sich, denn der Einsendeschluss ist der 18. Mai 2024. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, um sich die Chance auf ihr Ticket für dieses unvergessliche Fußballhighlight zu sichern!

So machen Sie mit Senden Sie einfach bis zum 18. Mai 2024 eine E-Mail mit dem Stichwort „Hamburger Abendblatt“ sowie der Information, welche S-Bahn Station in Hamburg Sie nutzen, wenn Sie in Richtung Stadion fahren wollen, an hamburger-abendblatt@funkemedien.de und nutzen Sie Ihre Chance auf Ihre EM-Tickets. Die Gewinner werden im Modus Losverfahren vom Hamburger Abendblatt gezogen und informiert. Mitarbeiter der FUNKE Medien Hamburg GmbH, der S-Bahn (S-Bahn Hamburg GmbH, Hammerbrookstraße 44, 20097 Hamburg) und der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Einsendeschluss für die Teilnahme an der Verlosung ist der 18.5.2024, 0 Uhr. Jeder Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass die Daten zur im Rahmen des Gewinnspiels von der S-Bahn und der FUNKE Medien Hamburg GmbH verwendet werden dürfen. Das Hamburger Abendblatt ist lediglich Vermittler.

