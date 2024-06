Exklusive Touren durch die neue Ausstellung im MONTBLANC HAUS

Das Hamburger Unternehmen Montblanc feiert dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: 100 Jahre Meisterstück. Seit einem Jahrhundert inspiriert dieses Schreibgerät Menschen auf der ganzen Welt, ihre Gedanken und Geschichten zu Papier zu bringen. Zu diesem besonderen Anlass haben die Hamburger Abendblatt-Leserinnen und -Leser die besondere Gelegenheit, das Jubiläum und die Geschichte des Meisterstücks im MONTBLANC HAUS hautnah zu erleben.

Das MONTBLANC HAUS – in direkter Nachbarschaft zum Firmensitz gelegen – ist ein Erlebnis, das Besucher aus der ganzen Welt dazu einlädt, die Kraft des Schreibens zu entdecken.

Exklusiv für unsere Leserschaft bieten wir einstündige Führungen in Gruppen an, die der Geschichte des Meisterstücks gewidmetsind. Sie erfahren mehr über die Marke Montblanc und erhalten einen besonderen Einblick in die neue, temporäre Ausstellung INSPIRE WRITING | FILMMAKING. Der Kraft des Schreibens gewidmet, zeigt diese Neuinstallation unter anderem Teile des originalen Filmsets von Starregisseur Wes Anderson, der in seinem eigenen ikonischen Stil einen Kurzfilm anlässlich des Jubiläums für Montblanc geschrieben und produziert hat.

Gehören Sie zu den Ersten: Für 100 Hamburger Abendblatt-Leserinnen und-Leser wird die neue 100-Jahre-Meisterstück-Tour im MONTBLANC HAUS das erste Mal präsentiert.

Termin Montag, 15. Juli 2024 Ort MONTBLANC HAUS

Hellgrundweg 98

22525 Hamburg Slots 09.30–10.30 Uhr

10.45–11.45 Uhr

12.00–13.00 Uhr

13.15–14.15 Uhr

14.30–15.30 Uhr

15.45–16.45 Uhr

16.15–17.15 Uhr Tickets 14 € pro Person zzgl. Gebühren(inkl. Führung, Heißgetränk,Mini-Franzbrötchen oder -Croissant) Vor Ort stehen Ihnen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

