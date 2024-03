Genießen Sie ein herausragendes Gourmet-Menü!

Sie möchten am 18. April das „Hamburger Abendblatt Lieblingsmenü de luxe“ im Gourmetrestaurant 100/200 genießen?

Freuen Sie sich auf fünf exklusive Gänge inkl. hochkarätiger Weinbegleitung, Wasser und Espresso für 350 Euro pro Person (ggf. zzgl. Gebühren).

Tickets können unten über den Link oder in der Hamburger Abendblatt Geschäftsstelle (Großer Burstah 18–32 | Mo.–Fr. 9–18 Uhr, Sa. 10–16 Uhr) ab Montag, den 25. März um 9:00 Uhr erworben werden.

Pro Käufer können max. zwei Karten erworben werden.

So lange der Vorrat reicht.



Sie haben kein Ticket erhalten und möchten sich für einen weiteren Termin auf die Warteliste setzen, oder haben Rückfragen? Melden Sie sich gerne unter leserevents-abendblatt@funkemedien.de.

Zeitraum Sonntag, 18. April 2024 Ort Adresse Restaurant

100/200 Kitchen

Brandherd Esskultur GmbH

Mittlerer Eingang

Brandshofer Deich 68

20539 Hamburg Anfahrt Auf Grund einer Baustelle ist die Anfahrt aktuell etwas schwierig, daher empfiehlt sich die Anreise aktuell mit Moia oder Taxi. Es gibt vor Ort Parkplätze, diese können ab 19:00 Uhr unabhängig von der Beschilderung genutzt werden. Uhrzeit Einlass 19:00 Uhr

Start 19:30 Uhr Tickets 350€ p.P. ggf. zzgl. Gebühren

(inkl. 5-Gang Menü inkl. Weinbegleitung, Wasser, Espresso und eine Petit four Box als Give Away)

Pro Person können max. 2 Tickets erworben werden.

Tickets kaufen

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Friedrichstraße 34-38, 45128 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de