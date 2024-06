Mit dem KITCHENS Restaurant in 6-Gängen durch Louisiana

Markus Langmann, der kreative Kopf hinter dem Konzept des KITCHENS Restaurant & Bar, reist durch Kontinente und Länder, um die authentischsten und innovativsten Geschmackserlebnisse einzufangen und sie mit nach Hamburg zu bringen. Aus den Eindrücken seiner Reisen kreiert er mit seinem Team herausragende Menüs, die internationale Klassiker mit regionalen Hausrezepten verbinden.

Tauchen Sie in die faszinierende Welt der kreolischen und der Cajun-Küche Louisianas ein. Für die Weinliebhaber unter Ihnen hat Sommelier Martin Bendfeldt fantastische und überraschende Rebsäfte ausgewählt, die das Menü hervorragend komplementieren und wahlweise hinzugebucht werden können. Freuen Sie sich mit unserem exklusiven Angebot auf einen zusätzlichen 6. Gang, eine eisige Pre-Dessert-Überraschung zum wahrhaften Dahinschmelzen.

________________________________________________________

Das Menü (auch vegan erhältlich)

OYSTER ROCKEFELLER

gegrillte Auster | Petersilie | Brot | Butter | Perlzwiebel



BABY’S SNACK BOX

Pork Belly Po’Boy | Shrimps-Remoulade | Eisbergsalat

GUMBO

Schwarzfederhuhn | Roux | Andouille | Cajun Holy Trinity

ACADIAN SUPERETTE

Beef Brisket | BBQ | Collard Greens | Mac ’n’ Cheese Beignets

MARDI GRAS

King Cake | Banana Foster | Zimt | Karamell



________________________________________________________

Zeitraum 6. Juni bis 30. September 2024 Leistungen 5-Gänge-Menü wahlweise mit begleitenden Weinen + eine exklusive Pre-Dessert-Überraschung nur für Hamburger Abendblatt-Leserinnen und -Leser. Preise 5-Gänge-Menü | 105 € pro Person 5-Gänge-Menü vegan | 90 € pro Person optionale Weinbegleitung zzgl. 40 € pro Person Ort KITCHENS Restaurant & Bar

Am Sandtorkai 46 20457 Hamburg

Hier jetzt online mit dem Stichwort "Abendblatt" reservieren

Eine telefonische Reservierung ist ausschließlich während der Öffnungszeiten (Di.–Sa. 18–22.30 Uhr) mit dem Stichwort "Abendblatt" unter 040 / 55 82 29 37 18 möglich.

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Friedrichstraße 34-38, 45128 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de